Il clandestino Laurent

Una mattina di dicembre del 2019 in Costa D’Avorio (Africa) in un sobborgo di Abidijan (Youpong) nei pressi della laguna di Ebrié un ragazzino di 14 anni si sveglia piangendo: ha una modesta famiglia, che, però, a costo di sacrifici è riuscita a mandarlo a scuola con profitto. Certo, ha fatto l’esperienza della vita dura, intrisa di violenza e proprio a scuola si è reso conto che esiste un altro mondo libero da vincoli e catene (così è sembrato a lui, almeno). La televisione che egli riusciva a sbirciare nei locali pubblici faceva il resto: le immagini di un mondo dorato fanno effetto sulla mente di un adolescente che si affaccia alla vita senza avere ancora acquisito quel bagaglio critico che avrebbe dovuto indurlo a una maggiore riflessione.

"Mamma, ho paura!" Furono le prime parole di quella mattina. In effetti non erano tanto le difficoltà economiche che lo preoccupavano, ma la paura. Tra una lacrima e l’altra il ragazzo racconta quello che ha sentito dire potrebbe accadere in quel paese l’anno che sta per entrare: nel 2020 sono previste le elezioni generali e l’atmosfera tra le sessanta tribù che si contendono il potere non fa prevedere nulla di buono. Un ex dittatore in carcere per violazione dei diritti umani viene liberato in questi giorni a Bruxelles ed è in procinto di rientrare in patria dove lo attende il successore che era stato in passato il suo maggiore avversario. La lotta per il potere rischia di essere cruenta.

Da tempo in Africa le notizie le diffondono principalmente i mercanti di morte, gente senza scrupoli che gira nelle periferie e nei villaggi a seminare sogni: prospettano la facilità di un viaggio senza pericoli per raggiungere un continente di balocchi, dove la vita è dorata. Ecco, se l’ONU attuasse un programma di controinformazione potrebbe convincere i ragazzi Africani che il loro sogno si potrebbe realizzare nel loro paese, come vanno predicando i vescovi africani. Ma i potentati economici lo impediscono. La Costa d’Avorio è un paese ricco, ma la dittatura e l’invasione delle multinazionali depauperano proprio gli abitanti che vengono costretti ai margini della società a litigare tra loro per un tozzo di pane. La mamma cerca di tranquillizzare il figlio: l’idea di poterlo perdere la sconvolge.

Nello stesso giorno a migliaia di km di distanza in una città europea una famiglia è tutta riunita a fare colazione: c’è di tutto sulla tavola dal latte ai succhi di frutta, pane, biscotti, brioches… I ragazzini con una mano mangiano mentre con l’altra chattano sul telefonino. Il capofamiglia con la destra mangia e con la sinistra sfoglia i giornali. Ancora morti nel mediterraneo, dice un titolo. “Ma che vogliono da noi questi africani” commentò con senso di disprezzo rivolto alla moglie. La moglie acconsentì mentre il più piccolo, ricordandosi di quello che aveva detto la maestra smette di mangiare e dice: “papà, vogliono mangiare e a noi avanzano tante cose”. “Zitto tu, lo riprese il padre, noi il benessere ce lo siamo sudato”. (Certo ce lo sudammo quando andammo ad occupare l’Africa per sfruttarne le risorse. Noi, Europei.)

La mamma del ragazzo in Africa intanto pensa: “perché è toccata a noi tanta miseria?” La donna non sa rispondere: anche a lei è capitato di vedere la televisione e scrutare la ricchezza di un mondo che lei non sa immaginare ma ne avverte tutta l’ingiustizia. Abbassa la testa e abbraccia il figlio. La notte è difficile dormire. Tra una lacrima e l’altra pensa a quello che anche lei vede come un pericolo: il reclutamento dei ragazzi per andare a combattere. Le bande sono armate di tutto punto. I 22 milioni di abitanti non fanno un popolo. Nel suo tormento che gli squassa l’anima decide che forse è meglio vendere quel poco che ha e far realizzare il sogno di libertà al figlio.

Il giorno dopo ne parla al figlio che si dice subito d’accordo. Vivere con il terrore davanti agli occhi è impossibile. Tanti sono i giovani, specie ragazzi, che tentano l’avventura. La mamma sa che molti non ritornano. Nei paesi africani si aggirano, soprattutto nelle periferie delle metropoli si aggirano personaggi ben vestiti ma senza scrupoli che si fanno avanti quando avvertono un desiderio simile e si mettono a disposizione per aiutare ad affrontare il viaggio. La mamma piange per tutta la notte contemplando il figlio che dorme. Il giorno dopo li contatta mettendo a disposizione il poco che ha.

Intanto nella città europea di cui sopra si continua la solita vita resa più rosea dalla preparazione del Natale. Ma alla scuola del più piccolo un giorno la maestra spiega che non tutti i bimbi hanno da mangiare e invita i bambini a risparmiare una merendina per i più poveri. Il piccolo non capisce quello che la maestra dice, afferra solo che ci sono bimbi come lui che non possono mangiare e in un impeto di generosità, non capendo che la maestra voleva il corrispettivo in denaro, “ruba” da casa un pacco intero di merendine. Il padre se ne accorge e lo rimprovera. Alla spiegazione del piccolo che si dichiarava dispiaciuto che ci potessero essere bimbi che non potevano mangiare, il padre cinico disse che avrebbe provveduto lui a mandare qualcosa ai bisognosi: “questa è roba da grandi”. Bugiardo e vile.

La mamma in Africa, con lo strazio nell’anima, lascia il ragazzo in mano ai mercanti di esseri umani raccomandandosi di trattarlo bene. I due senza scrupoli garantirono che avrebbero fatto del loro meglio. Ma essi già sapevano come la storia sarebbe andata a finire. Infatti giunti all’aeroporto di Abidijan lasciano il ragazzo al suo destino: è capodanno, tutti festeggiano e lui in qualche modo se la cava cercando qualcosa tra i rifiuti (come le aveva insegnato mamma) o chiedendo l’elemosina, o rubacchiando qualcosa da mangiare. Ma anche lì doveva difendersi dalla polizia che lo braccava. Non poteva resistere a lungo. Tornare a casa non era possibile: la mamma aveva speso tutto per lui e alla sua età non aveva l’esatta percezione della morte. Pensò che salendo sull’aereo in mezzo ai bagagli avrebbe potuto farla franca, come faceva sul carretto delle cianfrusaglie che passava da casa. Per due volte cercò di scavalcare il muro di cinta dell’area aeroportuale senza riuscirci, la terza volta ci riuscì e approfittando di una distrazione dell’addetto ai bagagli si intrufolò dentro. Ma appena l’aereo parte comincia ad avere paura: è terrorizzato. I rumori assordanti dei motori gli fracassano il cervello. Si raggomitola quasi a scomparire e piange: gli manca la mamma, comincia a sentire freddo ma non ha a portata di mano la sudicia coperta della sua casupola. Comincia a invocare la mamma ma la mamma non rispondeva fino a quando stanco si addormenta. Si può dire che per lui il sonno è stato una fortuna?

Intanto la famiglia europea festeggia la befana, la casa è piena di giocattoli, di dolci, di telefonini. Hanno il megatelevisore acceso sul quale scorrono le immagini dei conflitti in tutto il mondo. Ma noi europei la guerra non l’abbiamo conosciuta e non sappiamo sulla nostra pelle il suo orrore: a noi sembra tutto un videogioco.

All’aeroporto De Gaulle a Parigi l’aereo partito da Abidijan atterra: come da routine c’è via vai di persone e bagagli. Ed ecco tra questi spuntare il corpo nero che a stento si vede. Per gli addetti dell’aeroporto è una pratica da imbastire. È a questo punto che sorge il problema: come si chiama?" Scrivi CLANDESTINO", dice il superiore. E la pratica sembrava chiusa e forse sarebbe stato meglio: la mamma non avrebbe saputo che il figlio era volato più in alto del previsto. Ma il mondo oggi è veramente una sola comunità e nell’aeroporto di partenza finalmente vanno a vedere i filmati della sorveglianza e scoprono l’identità del ragazzo, che evidentemente non era tanto sviluppato se in Francia gli avevano attribuito 10 anni. Lui l’Europa che sognava la vede oggi da lassù, l’Addolorata spera che la burocrazia che non ha saputo tutelare la vita del figlio le consegni il suo corpo.

Nella casa della famiglia europea anche il megatelevisore da la notizia del ritrovamento di quel corpo: "spegni quel televisore", urla il padre alla moglie, "i bambini possono impressionarsi". I bambini! Non gli sovviene che un giorno o l’altro deve rispondere alla domanda che dalle origini attraversa tutta la storia dell’uomo: “Caino, dov’è tuo fratello?”. Nessuno potrà balbettare di non saperlo.

La notizia del ragazzo ha solo sfiorato i media di tutto il mondo. Ci stiamo abituando a questi eventi. L’indifferenza ucciderà la nostra civiltà. Da sempre l’uomo muore per la libertà. Anche un ragazzo può farlo sperando in un mondo migliore. Durante le guerre i morti suscitavano pietà, oggi solo indifferenza.

“Cambia fratello e io con te – per essere testimoni – dell’Amore che sta accanto agli ultimi” (Michele Critani)

Chiedo scusa se non avete trovato il tradizionale racconto. Ma quando hai un pugno nello stomaco la tradizione va a farsi benedire.