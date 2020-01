Sicurezza, Boccia: «Questo passaggio legislativo sarà quello finale per la Questura di Andria»

Durante l'incontro svoltosi in Prefettura tra il Prefetto, Maurizio Valiante, e il Ministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, tra le tante questioni affrontate inerenti la sicurezza della sesta provincia, si è discusso anche del completamento dei lavori di realizzazione della Questura ad Andria.

Su tale argomento il Ministro ha dichiarato: «questo passaggio legislativo sarà quello finale per la Questura di Andria, per il Comando provinciale dei carabinieri e il Comando provinciale della Guardia di Finanza. Credo sia un obbligo per tutti noi garantire a questa terra più uomini e certezze nelle attività quotidiane che le forze dell’ordine fanno, vale anche per i Vigili del fuoco».