Domeniche di open days al "Lotti- Umberto I"

Il Lotti-Umberto I si apre al territorio per illustrare agli alunni di scuola media e ai loro genitori la propria offerta formativa.

Nel mese di gennaio l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore andriese, che ingloba il Tecnico per il Turismo, il Tecnico Agrario ed il Professionale per i Servizi Commerciali, sarà aperto anche di domenica mattina per offrire ai ragazzi qualsiasi informazione utile per guidarli ad una scelta consapevole molto importante per il loro futuro.

Gli Open Days del Lotti-Umberto I si svolgeranno sia nella sede centrale di via Cinzio Violante che presso la succursale del Tecnico Agrario in piazza San Pio X (vicino al santuario della Madonna dei Miracoli).