Al via lo sportello di ascolto psicologico all’Ites-Les "E.Carafa"

“I mestieri più difficili in assoluto sono nell’ordine il genitore, l’insegnante e lo psicologo”. La celebre frase di S. Freud ha indotto, anche quest’anno, l’ Ites Les “E.Carafa” di Andria ad istituire lo Sportello di Ascolto Psicologico per rispondere all’esigenza dei ragazzi di riflettere su problemi inerenti alla propria crescita personale, nonché al rapporto con la famiglia e l’ambiente che li circonda. La scuola, molto spesso, impegnata nella realizzazione di un percorso didattico che finalizza la sua azione al conseguimento del successo formativo della sua utenza, in termini fortemente culturali, non considera adeguatamente quanto fondamentale sia il benessere psicologico degli allievi, afflitti talvolta da problematiche legate all’insuccesso scolastico, alle difficoltà connesse al periodo adolescenziale, ai rapporti con i genitori.

Il “Carafa” non è nuovo ad esperienze di tal genere che intende riproporre, anche perché si è potuto constatare, negli anni scorsi, una partecipazione consistente di alunni e di genitori, alla ricerca non di un aiuto terapeutico in senso stretto, ma del confronto con un professionista competente che potesse aiutare a capire alcune di queste difficoltà, non sempre manifestazioni di patologie. La prof.ssa Maria Del Giudice, Funzione Strumentale e referente del progetto, ha voluto evidenziare la valenza preventiva dell’intervento nelle situazioni di disagio e sofferenza psicologica, attribuibili al malessere esistenziale che segna il passaggio allo stato adulto e che spesso è responsabile dell’insuccesso scolastico e di ricorrenti conflittualità.

Gli incontri avranno cadenza settimanale, con accesso volontario allo sportello, previo consenso informato sia per i ragazzi minorenni che maggiorenni; gli operatori saranno rigorosamente rispettosi del segreto professionale circa il contenuto dei colloqui con insegnanti, studenti, genitori. Le psicologhe, dott.ssa Debora Carapellese e dott.ssa Annalisa Vurchio, metteranno la loro professionalità a disposizione di coloro che vorranno usufruire di un servizio finalizzato a valorizzare l’individuo nella sua interezza e a promuoverne la crescita cognitiva ed emotiva.

Il Dirigente Scolastico, prof. Vito Amatulli, ha fortemente voluto tale iniziativa, con l’auspicio che lo Sportello d’ascolto psicologico diventi, in un prossimo futuro, “uno spazio” istituzionalizzato all’interno delle Scuole di ogni ordine e grado, che agevoli i processi di comunicazione fra lo studente, i suoi genitori e gli insegnanti e tra la scuola e la famiglia.