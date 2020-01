Al via alla "Verdi- Cafaro" percorsi formativi per una didattica innovativa

Ai nastri di partenza i nuovi percorsi formativi rivolti agli alunni dell’Istituto Comprensivo, a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020: "Una finestr@ sul mondo" per la scuola dell’infanzia “Carella” e “Il mosaico delle competenze” per la scuola primaria “Verdi” e secondaria “Cafaro”.

«I percorsi consentiranno agli alunni partecipanti - sostiene la Dirigente dott.ssa Grazia Suriano - di rafforzare le competenze di base, valorizzando gli stili di apprendimento e facendo emergere le potenzialità di ognuno affinchè tutti possano acquisire saperi utili per proseguire il percorso scolastico».

Detti percorsi saranno realizzati facendo ricorso ad una didattica innovativa, che si avvarrà della moderna e tecnologica strumentazione degli attrezzati laboratori (linguistico, informatico, matematico, scientifico, biblioteca) di cui la scuola dispone. Nello specifico, saranno attivati, a partire da lunedì 20 gennaio, 4 moduli formativi per la scuola dell’infanzia:

1. multimedialità, “Un click per crescere”;

2. musica, “La Fabbrica dei suoni”;

3. espressione corporea, “ll corpo in armonia”;

4. espressione corporea, “Emozioni...in movimento”.

Per la scuola primaria e secondaria saranno attivati 8 moduli :

1) “L’italiano nello zaino ” (scuola primaria);

2) “Giornalisti in erba” (scuola primaria);

3) “Giocare con torri e Re in matematica!” (scuola primaria);

4) “Matematica in gioco” – (scuola primaria);

5) “Comunicare, inventare , imparare” (scuola secondaria);

6) “Giornalisti non si nasce, ma si diventa” scuola secondaria);

7) “Scacco…matematicamente “matematica (scuola secondaria);

8) “Matematica …. Mente facile” matematica (scuola secondaria).