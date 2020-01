Mensa scolastica, oltre al danno anche la beffa di non poter dedurre la spesa sostenuta

Con la nuova finanziaria le detrazioni di spesa saranno possibili solo se le stesse sono pagate con mezzi tracciabili (pos, bonifico, assegno, ecc…). Tra queste rientra anche il servizio mensa scolastico.

Ad Andria si è venuta a creare una situazione paradossale proprio su questo argomento. Nelle more dell’espletamento della procedura per la concessione del servizio che, come ribadito dalla gestione commissariale nell’incontro dell’11 settembre scorso, dovrebbe concludersi entro la fine di questo mese, la mensa scolastica è stata “autogestita” dalle scuole e dalle famiglie che si sono affidate a delle attività affinché le stesse fornissero pasti per i bambini.

Ed è qui che nasce il problema perché, come ci è stato segnalato da diversi genitori, alcuni “fornitori” non accettano pagamenti tracciabili, ma solo contanti. Pertanto, le famiglie, oltre alla beffa di un servizio non erogato dall’ente, si ritrovano, dall’inizio di questo mese a non poter più detrarre dal reddito il costo sostenuto che, molto probabilmente, porterà le famiglie a ritirare i figli da scuola, con gravi ricadute proprio sui bambini che vedranno leso il proprio diritto a condividere un momento di convivialità con i propri amichetti.

L’ennesimo caso di un disservizio causato da altri e che avrà conseguenze sui soggetti più deboli, ovvero, le famiglie meno abbienti e, appunto, i bambini. Si spera che si possa trovare una celere soluzione a detto problema e che il servizio possa essere dato in concessione nei tempi previsti per evitare disagi a tutti i soggetti coinvolti.