Gradita sorpresa per tutti i fans di Renato Zero. Questa sera, alle ore 19.30 è stato avvistato all'interno del negozio Asselta Uomo di C.so Cavour dove ha fatto shopping assieme ad amici andriesi.

Il cantante romano si trova ad Andria per il tour sold out che lo vedrà domani, sabato 25 e domenica 26 al Palaflorio di Bari per il "Zero il Folle in Tour".

Per l'artista non sarebbe la prima volta qui ad Andria ospite di amici di vecchia data.