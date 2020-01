Si è svolto nei giorni 9-17 e 21 Gennaio il progetto “Lo spazio intorno a noi”, organizzato da Coop Alleanza 3.0 e condotto dalla dottoressa Simone Vanna. Il primo e l’ultimo incontro si sono svolti presso l’auditorium della Scuola Secondaria di I grado Vaccina, il secondo si è tenuto presso l’Ipercoop di Andria. Al progetto hanno partecipato circa 30 alunni, provenienti da classi diverse, guidati dai docenti di sostegno, che ogni anno si impegnano a far vivere a noi ragazzi delle esperienze significative per la nostra crescita culturale ed umana.



Il percorso di quest’anno si è rivelato molto interessante perché ha permesso di riflettere sugli stili di vita, sulle scelte di consumo e sul loro impatto ambientale, stimolando lo sviluppo del pensiero critico come consumatori consapevoli. Abbiamo capito che i nostri modi di fare e le nostre scelte quotidiane influiscono inevitabilmente sulla relazione indissolubile tra uomo e natura. Perciò, quando facciamo la spesa, dobbiamo cercare di evitare di acquistare prodotti che richiedono uno spreco di materiali per l’imballaggio, oppure dobbiamo optare per prodotti confezionati in materiali riciclabili o provenienti da materiali riciclati. Nel nostro piccolo daremo una mano a rendere concreto quel concetto tanto declamato che è lo sviluppo sostenibile e che deve trovare poi concreta realizzazione proprio nel nostro modus vivendi.

Al termine di questo viaggio, noi alunni abbiamo riflettuto, divisi in piccoli gruppi, sui 17 punti dell’Agenda 2030 e su come utilizzare sapientemente le nostre risorse, senza sprecare e senza inquinare. Infine, abbiamo espresso in rima su di un cartellone le nostre riflessioni:

“Con le lampade a basso consumo,

non rimane al buio nessuno

luce chiara e duratura avremo

se tutti il led utilizzeremo.

Poiché il sole illumina e riscalda,

coi pannelli è subito acqua calda.

In equilibrio sull’hoverboard devi stare,

se in ritardo non vuoi arrivare…”

Articolo scritto dagli alunni Cupani Flavio II B, Pastore Angelica III D.