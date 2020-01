Andria "Città che legge", un'opportunità di sviluppo sociale ed economico per la comunità

È stato approvato e adottato, con deliberazione del Commissario prefettizio, il “Patto per la lettura” sottoscritto tra la gestione commissariale e il “Circolo dei lettori” che consentirà ad Andria di acquisire la qualifica del titolo di “Città che legge”.

L’inziativa del Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, nasce dalla consapevolezza che dalla lettura dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico delle comunità. L’obiettivo è quello di promuovere e valorizzare quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura e riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

Una “Città che legge” garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura – attraverso biblioteche e librerie – ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a iniziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni e aderisce a uno o più dei progetti nazionali del Centro per il libro e la lettura e si impegna a promuovere la lettura con continuità attraverso la stipula di un patto locale per la lettura che preveda una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche condivise.

Ora, Andria potrà partecipare a diversi bandi che consentiranno all’intera comunità di poter usufruire di diverse iniziative che possano valorizzare anche la biblioteca comunale che, da anni, paga lo scotto di politiche che non hanno messo al centro la cultura, intesa come motore di sviluppo di un’intera comunità.