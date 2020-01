In piazza con strofe e parole gentili per #Cancellalasvastica

Si ritroveranno, insieme, mercoledì 29 gennaio alle ore 21:00 in piazza Duomo, a distanza di una settimana dal gesto insano che ha sporcato il campanile della cattedrale di Andria, con il disegno di una svastica, offendendo l'intera comunità.

La Comunità Poetica, il Circolo dei Lettori, Andria Bene in Comune, la Biblioteca diocesana “San Tommaso d’Acquino”, invitano i cittadini di tutte le età, in maniera personale o associata, in gruppi formali e non a riunirsi all’azione partecipata, per cancellare il senso funesto e violento della svastica di matrice nazista, in questi giorni in cui si ravviva la memoria della shoah.

L'invito è quello di portare parole gentili scritte su carta, testi in prosa o poesia, colori, pennelli, strumenti musicali.

La memoria rende liberi, ricordare vuol dire conoscere, sapere che si è diversi.

Tutti. Da queste infinite diversità nasce la bellezza e l'incontro nasce con il desiderio di creare, insieme, un’azione poetica collettiva restituendo valore al segno e alla parola come strumento di rinascita culturale.

"Restiamo vicini, strofiniamo il buio per farne luce" F. Arminio