Uno spazio accogliente fruibile dal 1 febbraio presso l’Oratorio Salesiano



Fervono i preparativi per la festa di San Giovanni Bosco. Anche quest’anno la comunità Salesiana di Andria ha organizzato una serie di iniziative in onore del santo fondatore che culmineranno il 31 gennaio con la solenne concelebrazione presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Luigi Mansi alle ore 19.30 presso la Parrocchia “B.V. Immacolata”. Al termine festa in Oratorio con la tradizionale distribuzione del panino di don Bosco.

In una società in cui abbonda l’ingiustizia sociale, l’emarginazione, la disoccupazione giovanile occorre ripercorrere i passi di questo grande santo torinese. Ci sia da esempio il suo instancabile apostolato educativo verso i giovani ai quali ripeteva instancabile che la santità consiste nello stare molto allegri e nel rispettare i propri doveri. San Giovanni Paolo II lo definì “Padre e Maestro della gioventù” per la sua pedagogia, sintetizzabile nel sistema preventivo il quale si basa su tre pilastri: religione, ragione e amorevolezza e si propone di formare buoni cristiani e onesti cittadini.

Tra i vari doveri annoverati da don Bosco ricorre più volte quello allo studio e alla formazione. I Salesiani hanno colto questo grande bisogno dei giovani andriesi i quali vivono una situazione di disagio poiché privi di luoghi dove studiare: la Biblioteca Comunale, sebbene fruibile, osserva orari limitati, l’Officina San Domenico è da tempo chiusa, le librerie fanno difficoltà a rimanere aperte. Per questo motivo dal 1 febbraio, presso l’Oratorio Salesiano, sarà a disposizione dei giovani andriesi una nuova aula studio: uno spazio accogliente per lo studio, la ricerca e la cultura. L’ambiente è climatizzato, dotato di rete Wi-Fi, computer, stampanti, una smart TV e angolo bar. La sala studio, per andare incontro alle necessità dei ragazzi, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e, nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 20.00; il sabato mattina dalle ore 8.30 alle 13.00. Sarà possibile accedervi previa iscrizione e tramite un badge elettronico.

Con l’apertura di questo nuovo spazio l’Oratorio Salesiano vuole continuare ad essere luogo di riferimento per i giovani della città, cercando di rendere un sevizio che sappia far rivivere il carisma di don Bosco.

Per informazioni o iscrizioni rivolgersi presso la segreteria dell’Oratorio Salesiano.