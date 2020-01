"Oratorio e giustizia riparativa", domani la tavola rotonda

La Parrocchia S. Giuseppe Artigiano e nello specifico il suo circolo Anspi “Oratorio San Filippo Neri” presentano in data 30 Gennaio 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 presso il salone parrocchiale in Via Indipendenza, 4 il progetto “Per un’ora d’amore” attraverso la tavola rotonda dal titolo “Oratorio e Giustizia Riparativa”.

Parteciperanno alla Tavola Rotonda introduttiva: il parroco Pro Tempore don Sergio Di Nanni, in veste di moderatore del dibattito; S. E. Mons. Luigi Mansi; il Commissario Prefettizio della Città di Andria Gaetano Tuffariello; il Direttore dell’U.I.E.P.E. (Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna) Bari dott. Pietro Guastamacchia; il vice presidente nazionale Anspi don Pasquale Vasta; lo psicologo scolastico e di Comunità dott. Francesco Pizzolorusso; gli assistenti sociali dell’UEPE.

Il dibattito avrà lo scopo di produrre un dialogo tra le differenti figure coinvolte in merito alla valenza educativa e spirituale dell’Oratorio, in particolar modo con riferimento alle attività di giustizia riparativa.

«Tramite un Accordo Operativo, che sarà firmato durante la tavola rotonda dagli esponenti della Parrocchia e dell’U.I.E.P.E., e attraverso l’inaugurazione del nuovo Regolamento di Oratorio, sarà ufficializzato l’avvio del progetto di presenza volontaria dal titolo “Per un’ora d’amore” che coinvolgerà anche soggetti inseriti all’interno del circuito penale.

L’Oratorio - commenta don Sergio Di Nanni - ha il dovere di rendere concrete le parole di San Giovanni Paolo II, divenendo un “[…] ponte tra la strada e la Chiesa” ed è questo il fine che la Parrocchia cerca di perseguire, grazie all’aiuto e alla collaborazione di figure specializzate nei compiti di natura rieducativa.