Rino e Luca Negrogno, padre e figlio tranesi, (Rino infermiere, scrittore e rubrichista su TraniLive.it) ci hanno già regalato qualche minuto di viaggio virtuale in luoghi d'interesse storico o artistico. Non possiamo dimenticare infatti la ricostruzione della Cattedrale di Trani, divenuta subito virale. E dopo le fatiche di Piazza Longobardi, del Teatro San Ferdinando e di Trani in epoca medievale ecco che la ricostruzione delle terre federiciane sulla piattaforma virtuale coinvolge anche Castel del Monte.

Una nuova realizzazione per papà e figlio appassionati del famoso gioco Minecraft. Con la sua forma ottagonale che ricorda una corona, la fortezza sorge a 540 metri sul livello del mare, sulle Murge occidentali in Puglia. Castel del Monte, fatto costruire da Federico II intorno al 1240, nel 2019 è stato il 28° sito storico e artistico più visitato in Italia. Godetevi questa passeggiata in 3d di circa dieci minuti.