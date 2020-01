Si è tenuta ieri sera, in piazza Duomo, la manifestazione “#cancellalasvastica” organizzata da Andria Bene in Comune, Ret’Attiva, la comunità poetica, il circolo dei lettori, la biblioteca diocesana “San Tommaso d’Acquino”, il MEIC Andria e Puglia, il Forum di formazione all’impegno sociale e politico, il comitato dei residenti del centro storico e il servizio pastorale di Andria.

Un evento organizzato a seguito dell’imbrattamento della facciata del campanile della cattedrale con una svastica proprio il giorno della memoria.

In tanti, adulti e bambini, hanno voluto manifestare la propria contrarietà a tale gesto con poesie, canzoni, letture di brani e della Costituzione, piccole esibizioni e disegni.

All’unisono tutti i partecipanti hanno “urlato” il proprio no a qualsiasi forma di razzismo e odio, con l'auspicio che non si verifichino più eventi come quello del 26 gennaio.