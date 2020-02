Sandra Gesualdi porta ad Andria il messaggio inclusivo del motto di don Milani "I Care"

Sandra Gesualdi, figlia di Michele, ex allievo di don Lorenzo Milani, è stata protagonista, venerdì 31 gennaio, dell’evento promosso dall’Ufficio Migrantes e dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Andria. Un incontro testimonianza sulla vita e la personalità di don Lorenzo Milani e sul significato del motto “I care”.

Sandra Gesualdi, giornalista, ha dato voce al padre che l’ha persa a causa della terribile malattia che l’ha colpito circa sei anni fa. Una battaglia durissima, quella del padre che aveva fatto della parola il suo strumento, ma che a seguito di una forma rata di sla la parola, purtroppo, l’aveva persa. Aveva perso quell’arma per la giustizia sociale e Sandra, sua figlia, si era fatta portavoce dei suoi pensieri “prestando” la sua voce al padre ammalato. Michele Gesualdi non c’è più da due anni, la malattia è stata un inferno ma anche una possibilità per padre e figlia: «Ci ha permesso di incontrarci, di trovarci e interagire, e soprattutto di scambiarci. La sua fragilità ha permesso di arricchirmi e sono riuscita a parlare per lui tanto forte così che prima di morire è riuscito a tirare per la volata finale e ottenere la legge sul testamento biologico. Lui rivendicava il diritto di potersene andare con le proprie gambe, laddove da cristiano e credente si sentiva chiamato ai piani alti».

Condivisioni e riflessioni hanno caratterizzato la giornata di venerdì vissuta intensamente da Sandra Gesualdi: dapprima con i giovani studenti delle scuole andriesi e poi in prima serata con l’incontro-testimonianza sulla vita, la personalità di don Lorenzo Milani e le sue “Esperienze Pastorali”. Nella mensa di Casa Acc. S.M. Goretti, infine, la Gesualdi ha portato il messaggio inclusivo del motto di don Milani: «I Care è un modo concreto di stare nel mondo con i piedi pesanti ma con la testa leggera e il cuore che pulsa. I care vuol dire mi importa di tutto ciò che mi circonda. Ho accettazione di me stessa e quindi riesco ad accettare tutto ciò che c’è intorno. I care, vuol dire accettare, accogliere, fare parte del mondo; vuol dire accorgersi di chi ti sta accanto. Questo è un messaggio meraviglioso ed una formidabile e faticosissima chance di vita perché ti accorgi di ogni afflato, di ogni sentimento, di ogni pensiero delle persone che ti vengono incontro e tu non puoi voltarti dall’altra parte».

Una giornata ricca di emozioni culminata con una gustosa cena contaminata da storie di migrazioni nel ricordo di don Lorenzo Milani e del suo pensiero, oggi più che mai attuale: «Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora io reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri».