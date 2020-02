A Lorenzo non piaceva il disordine: da piccolo era stato educato a lavorare senza impicciarsi nelle faccende altrui. Nella sua famiglia aveva imparato l’antica condanna biblica: il pane si guadagna con il sudore della fronte. Alternative non ce ne sono. I disordini sociali che caratterizzarono il dopoguerra andriese lo lasciarono ai margini. Aveva le sue idee ma non gli piaceva proclamarle in piazza. La piazza per lui era solo quella di Porta la Barra dove si recava ogni pomeriggio alla ricerca di qualcuno che lo assumesse per andare in campagna dove egli si trovava a suo agio. Nemmeno le bandiere dei partiti rinati alla fine della guerra lo entusiasmavano più di tanto. Anche in politica Lorenzo aveva le sue idee ma le manifestava solo nella cabina elettorale.

Tuttavia l’enorme massa di disoccupati condizionava la sua vita perché rendeva difficile la ricerca del lavoro. Il tutto reso più complicato dalla tendenza degli agrari a non aiutare a risolvere il problema occupazionale delegando la politica a intervenire con l’assistenzialismo che mitigava la tensione.

Lorenzo aveva sei figli da sfamare e non poteva stare con le mani in mano fidando in contributi assistenziali. Stanco dei maltrattamenti che riceveva non tanto dai padroni quanto dai fattori, decise alla fine di mettersi in proprio. Da solo non aveva la liquidità per una qualsiasi avventura lavorativa e quindi chiese aiuto al cugino per fittare insieme un po' di terreno da coltivare. A quei tempi erano i grossi proprietari a dettare legge anche nella gestione dei terreni imponendo condizioni capestro che lasciavano scarsi margini di guadagno al conduttore. Analoga era la situazione per i mezzadri che dovevano rendere al padrone spesso i due terzi del raccolto. Lorenzo e il cugino ce la misero tutta: lavoravano con impegno cercando anche di mantenere al meglio la proprietà che poi dovevano restituire. Ma un po' le avversità atmosferiche, un po' la ristrettezza del margine di guadagno mandarono all’aria i loro progetti. L’iniziativa fallì portando al dissesto finanziario Lorenzo in particolare perché dovette sobbarcarsi da solo di tutte le spese per la rescissione del contratto, non avendo il cugino alcuna possibilità di contribuire. Siamo alla fine degli anni Cinquanta e il senso della famiglia era solido, soprattutto tra le persone più povere.

Lorenzo si mise di nuovo sulla “piazza” alla ricerca di un lavoro. Con una qualche frequenza riusciva a trovare un ingaggio ma questo non garantiva la continuità. A casa c’erano sei bocche da sfamare ogni giorno e la situazione diventava sempre più complicata in famiglia anche perché le difficoltà erano occasione di tensione. Qualcuno cominciò a prospettargli la possibilità di emigrare in Germania, ma Lorenzo non voleva allontanarsi dall’ombra dei tre campanili. Era troppo legato alle tradizioni della sua città. Alla fine però dovette cedere, alla famiglia servivano le rimesse di cui ormai tanto si parlava: in Andria cominciavano ad arrivare i soldi che gli emigranti mandavano e molte famiglie si stavano risollevando dalla condizione di miseria. Fu a quel punto che Lorenzo si decise: nella sua intenzione doveva trattarsi di una emigrazione di breve durata. Era il sogno di tutti gli andriesi: mettere insieme un po' di soldi, magari per farsi una casa, e poi tornare. Per questo Lorenzo non considerò mai l’ipotesi di trasferire anche la famiglia. Tuttavia alla visita preventiva a Napoli non fu ritenuto idoneo e quindi fu rimandato indietro. Sembrava un segno che avrebbe scoraggiato chiunque, ma la situazione drammatica ( i figli erano tutti piccoli) indusse Lorenzo a ritentare e questa volta tutto andò bene.

La partenza del capofamiglia non crea problemi solo a una persona, l’intera famiglia ne risente e per prima fu la moglie ad avvertire tutto il disagio che lentamente la fece scivolare in depressione. É vero, cominciarono ad arrivare le rimesse, due volte l’anno Lorenzo tornava con la valigia piena di cioccolata per i figli. Ma per una donna sola accudire a sei figli, per giunta piccoli, non era cosa semplice. Era in crisi il suo progetto di vita, diremmo oggi. A quei tempi non si sapeva nemmeno cosa fosse la depressione, o meglio, c’erano tutti i sintomi ma si aveva paura persino a parlarne perché c’era il rischio di essere giudicati male da chi non conosceva la situazione e questa paura portava al silenzio. La persona coinvolta nel problema tendeva all’isolamento. Era una fortuna se la famiglia poteva fare quadrato. Ma nel nostro caso la famiglia era composta soltanto da bambini piccoli che difficilmente potevano essere di aiuto. Il che complicava ulteriormente la situazione per il venir meno dei sani rapporti sociali.

A Geislin Stey (nel cuore della Germania a nord di Monaco) intanto Lorenzo si era inserito bene, assunto dal comune per il quale faceva quello che per noi oggi può essere lo stradino: lavorava quindi all’aria aperta in continuo contatto con le persone, spalare la neve, pulire le strade. Qui conobbe molte persone tedesche e italiane con le quali non fu difficile stabilire rapporti di cordialità: questo gli permise di imparare la lingua e di rendersi utile alle famiglie. La generosità degli italiani e dei meridionali in particolare veniva subito notata dai più freddi tedeschi. La sera si incontrava con gli altri colleghi intorno a un boccale di birra (per la verità Lorenzo si faceva solo fotografare con la birra) oppure intorno a un bicchierino di rosolio che egli portava da Andria. La moglie lo riforniva con una qualche abbondanza ogni volta che il marito ripartiva anche per alleggerire la tristezza che egli manifestava alla partenza. Eppure quando si incontravano gli italiani, magari per una partita a scopone, il discorso ritornava sempre ai paesi di origine. A Lorenzo mancava l’odore del ragù domenicale, anche se fatto con le polpette di pangrattato e uova, il sapore della focaccia che la moglie sapeva fare benissimo. Gli mancava soprattutto l’affetto dei figli: voleva vederli crescere, voleva seguirli nei compiti a scuola. Era preoccupato per la salute della moglie.

Quando il figlio grandicello si rese conto dei problemi della mamma fu costretto ad assumere il ruolo che doveva essere del padre: provvedeva alle esigenze della famiglia e, soprattutto, vigilava sulle sorelle che intanto crescevano, e con loro fu particolarmente severo. Con l’arrivo della minigonna e della televisione i pericoli erano facili. Questo servì anche a maturarlo e renderlo consapevole delle difficoltà della vita. Con il passare degli anni i piccoli crescevano e animavano la famiglia per cui anche la mamma riuscì a superare il suo disagio tanto che il figlio maggiore poté permettersi di raggiungere il padre in Germania non essendo riuscito a trovare lavoro in Andria. Anche nella sua intenzione c’era la possibilità di aumentare le rimesse e favorire quindi la composizione della famiglia. Ma i giovani non hanno la pazienza degli adulti. La sua presenza in Germania durò un paio di anni. Pur avendo avuto la possibilità, data la giovane età, di sfarfallare tra le ragazze tedesche, si rese conto che quello non era il suo ambiente per cui preferì rientrare. Il padre invece dovette continuare fino all’età della pensione. Finalmente nel 1975 dopo 14 anni Lorenzo prese per l’ultima volta il treno per Andria: gli mancava la festa di san Riccardo, l’illuminazione il giro tra r bancaredd, r battaroie. L’uomo è di per se un esploratore, cammina alla ricerca di novità: nuovi sapori, nuove terre, nuovi rapporti. Ma puntualmente arriva il momento del ritorno, la nostalgia del primo assaggio di vita, la culla dell’amore non vissuto pienamente, il letto di casa per l’ultimo appuntamento con la vita. Non aveva mai visto i figli sulle giostre. Gli mancavano i campanili, per dirlo in una parola. Marano lo aveva detto: avrebbe lavorato per tutti gli andriesi fin dove giungeva l’eco delle nostre campane. A quell’epoca l’eco delle nostre campane si sentiva in tutta Europa (forse oggi persino più di ieri).

Fu festa grande quel giorno: protagonista non fu la cioccolata che pure in abbondanza aveva portato, quella volta protagonista fu la felicità, la consapevolezza che il peregrinare in terra straniera era finito. Eppure finita la festa ripresero le avversità: pastoie burocratiche impedirono il ricongiungimento dei contributi versati in Germania e quelli versati in agricoltura in Italia. Con i soldi della liquidazione e qualche giornata di lavoro le difficoltà si superarono anche perché i figli erano tutti diventati grandi e ognuno contribuiva alla vita della famiglia come gli era possibile. Giovò a tutti la ricomposizione della famiglia che è (era?) il bene rifugio di noi italiani. Nel 1983 Lorenzo andò a riposarsi privando ancora una volta la famiglia del suo prezioso contributo. Sicuramente davanti al Padrone della vita potette raccontare di aver fatto il suo dovere.

“Tu, solingo augellin, venuto a sera del viver che daranno a te le stelle certo del tuo costume non ti dorrai; che di natura è frutto ogni nostra vaghezza” (Leopardi).

Da una chiacchierata con la figlia, Rita Bernocco, che ringrazio.