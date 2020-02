Tributi locali, fioccano avvisi pazzi per i contribuenti andriesi

Un problema che sta interessando la nostra comunità in queste settimane riguarda la notifica di atti di accertamento per omesso o parziale versamento dei tributi comunali, ovvero, IMU, Tasi e Tari.

Come da diverse segnalazioni le anomalie degli avvisi sono aggiunti.

Innanzitutto, va notato che nonostante sia maturato il termine di prescrizione dei tributi del 2014 (al 31 dicembre del 2019) gli avvisi sono stati ricapitati ugualmente ai contributi andriesi. Avvisi questi che rappresentano un onere per l'ente che non recupererà un euro sulle somme prescritte.

Poi ci sono altre problematiche come il mancato aggancio dei pagamenti al singolo contributore, l'erroneo calcolo di quanto dovuto (un contributo ci segnala che da 0,87 centesimi di euro gli è stato recapitato un avviso di 125 euro), l'errata attribuzione di percentuali di possesso di un determinato immobile e qualificazione di terreni che rappresentano differenze di calcolo degli stessi tributi.

A ciò, si aggiungono gli interessi e le restrizioni dovute, anche per il solo errore di calcolo in sede di autoliquidazione dell'IMU e della Tasi da parte del contributo che può essere pagato se notificato per tempo senza lasciare trascorrere 5 anni.

Senza voler attribuire la responsabilità ai dipendenti comunali destinati a quel settore che, nonostante la situazione di precarietà delle risorse umane ed economiche, va evidenziato di come sia necessario un importante investimento proprio sull'ufficio tributi per evitare disagi a operatori e cittadini e, soprattutto, risparmi di spesa per l'ente che sostiene "spese morte" che non comporteranno nessuna entrata per le casse comunali.