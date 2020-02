Ottima la risposta delle scuole andriesi all’iniziativa promossa dall’ass. Insieme per l’Africa

Si è conclusa da qualche giorno la raccolta fondi avviata all’interno di numerose scuole andriesi in favore dei progetti messi in campo dall’ass. Onlus Insieme per l’Africa. 5.000 euro è la somma totalizzata grazie alla riffa realizzata all’interno di 9 istituti scolastici andriese che gentilmente hanno aderito, attraverso l’acquisto di biglietti da parte degli alunni che hanno consentito la partecipazione all’estrazione, all’interno dei singoli istituti scolastici, di cesti natalizi e oggetti di artigianato africano messi in palio dall’associazione e da numerose attività commerciali.

È bene citare le scuole che hanno aderito al progetto: VIII c.d. Antonio Rosmini; I c.d. Guglielmo Oberdan; scuola secondaria di I° P. N. Vaccina; c.d. Verdi-Cafaro; scuola secondaria statale di I° V. Emanuele III – Dante Alighieri; c.d. Jannuzzi-Di Donna; c.d. R. Cotugno; istituto comprensivo statel Mariano- E. Fermi; c.d. Imbriani-Salvemini.

Il presidente, Emanuele Mastropasqua: «Dal lontano 2006 ad oggi si rinnova l’annuale iniziativa nelle scuole andriesi che ci permette altresì di raccontare la nostra Africa ai giovani che siedono sui banchi di scuola. Agli uomini e donne di domani. In un momento particolarmente caldo, in cui il linguaggio d’odio e di paura nei confronti dei migranti sembra voler prendere il sopravvento, noi insistiamo per promuovere la pratica del bene e dell’accoglienza. I progetti che realizziamo in terra d’Africa, in ultimo la scuola materna a Tanandava (in Madagascar) sono piccole tessere di un puzzle che si può ricomporre solo con il contributo umano di ogni cittadino responsabile.

L’Africa non è tanto lontana dalle nostre case. Un ringraziamento doveroso va ad ogni singolo dirigente scolastico e agli insegnati che si sono favorevolmente spesi per questa nostra iniziativa e a tutte le attività commerciali che hanno gentilmente messo in palio i premi estratti. Nulla è vano se fatto con il cuore».