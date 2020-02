Tagli ai più deboli, i familiari degli utenti della coop. Trifoglio scrivono a Tufariello

La notizia della sospensione dei servizi alla persona da parte della cooperativa Trifoglio, a seguito delle note vicende economico/finanziarie che hanno interessato il Comune di Andria e che hanno messo in ginocchio la realtà imprenditoriale, ha suscitato clamore nell'intera comunità ed in modo particolare tra le famiglie fruitrici dei servizi, tanto da portare queste ultime a decidere di incontrarsi nel pomeriggio di lunedì 3 febbraio, per decidere all'unisono le azioni da intraprendere.



I servizi sospesi dalla cooperativa Trifoglio si rivolgono a 30 minori inseriti nel centro socio educativo; 20 persone con disabilità inserite nel centro polivalente disabili e circa 40 nuclei familiari assistiti dai servizi domiciliari per anziani, disabili ed assistenza educativa minori. La cooperativa Trifoglio, è bene precisare, ha attualmente sospeso i servizi erogati tramite prestazioni pubbliche, mentre continua ad erogare solo prestazioni private.

Dopo l'incontro di lunedì scorso i familiari hanno deciso di richiedere un confronto con il Commissario Prefettizio, dott. Gaetano Tufariello, al fine di valutare soluzioni adeguate al taglio improvviso di un servizio utile ed indispensabile.

Sperando che i più deboli possano evitare ulteriori disagi, auspichiamo che tale situazione di stallo si possa sbloccare nel più breve tempo possibile con il saldo del debito da parte del Comune di Andria alla coop. Trifoglio. Anche se, a questo punto, solo un miracolo amministrativo può salvare dipendenti e fruitori.