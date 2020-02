Reddito di cittadinanza: i dati e l'avanzamento della procedura ad Andria

Parte la fase 2 del reddito di cittadinanza in modalità digitale. Lo strumento di sostegno economico rivolto alle famiglie con un reddito inferiore alla soglia di povertà, riguarda anche i pensionati a cui viene erogata un’integrazione alla loro pensione minima (attualmente di 513 euro).

È online, intanto, sul portale web “MyAnpal”, la app “Domanda e Offerta di Lavoro” messo a disposizione dall’Anpal a cittadini, aziende, Centri per l’Impiego e agenzie interinali. Il servizio ha l'obiettivo di favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro anche per i fruitori del reddito di cittadinanza.

L'App permette ai cittadini, nonché beneficiari del Reddito di Cittadinanza, di inserire il curriculum vitae autonomamente e di ricercare una posizione lavorativa aperta; permette inoltre all’azienda la gestione delle vacancy, l’inserimento degli esiti del colloquio e la chiusura del ciclo di ricerca lavoro tramite l’inserimento di una comunicazione obbligatoria. I Centri per l’Impiego e i patronati convenzionati possono inoltre accedere a tutte le funzionalità previste per l’utente.

Ma veniamo ai numeri che interessano la nostra città: attualmente, da dati aggiornati e visualizzabili su piattaforma Gepi (piattaforma per la gestione del patto di inclusione sociale) sono 1588 le anagrafiche visualizzate al 31 ottobre 2019 e di queste il Comune di Andria, e nello specifico il settore socio-sanitario, ha verificato l'anagrafica di 607 persone che sono andate al centro per l'Impiego per l'inclusione lavorativa. «È bene precisare però che la legge prevede - così come ha specificato la dott.ssa Matera - in situazioni di esonero a stipulare il patto per l'inclusione lavorativa di avviare tali soggetti ai servizi sociali per la stipula del patto di inclusione sociale. Tuttavia, nonostante la convenzione con il Ministero fosse stata stipulata dal comune di Andria lo scorso settembre, solo a novembre è stato possibile recepire alcuni dati sulla piattaforma Gepi e soltanto da qualche settimana è stato possibile verificare, in particolare, 56 casi. Allo stato attuale, con 40 di questi soggetti siamo già in definizione del patto. Per 16 casi, invece, abbiamo attivato l'equipe multidisciplinare così come previsto in caso di multi problematicità, come ad esempio casi di tossicodipendenza o ludopatia, è la legge che prevede che venga attivata l'equipe multidisciplinare per la valutazione delle misure più idonee ad un'inclusione del soggetto. Solo da 20 giorni si è aperta la funzionalità da parte del centro per l'impiego dell'invio delle pratiche al comune di Andria nell'ipotesi di casi non avviabili al lavoro. Allo stato sono 1355 i casi destinati al Patto di inclusione sociale. Tale patto è indirizzato a lavori di pubblica utilità».

L'appello: «Il comune di Andria, nello specifico il settore socio-sanitario, si dichiara disponibile a implementare e popolare la piattaforma Gepi con le manifestazioni di interesse e quindi fornire assistenza in tal senso. Tutti i cittadini che hanno il piacere e dovere speciale di assicurare un impegno da parte di questi soggetti ancora privi di una vera e propria capacità lavorativa, diano il loro contributo».

Intanto a supporto delle fasi operative della gestione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di dignità, sono in arrivo 8 nuovi assistenti sociali vincitori di un concorso a tempo determinato, le cui prove selettive si sono svolte nei giorni scorsi.

Sempre con riferimento alle misure di contrasto alla povertà, per quanto riguarda il Red, ovvero, lo strumento di contrasto alla povertà assoluta e di supporto a un percorso più ampio di inserimento sociale e lavorativo, ad Andria sono stati attivati 67 tirocini volti a investire sulla capacità e sul desiderio di ciascuno di rimettersi in gioco, generando valore per la comunità.