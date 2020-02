Luigi Sciascia e la primavera andriese

Nel primo anniversario della scomparsa dell’ing. Luigi Sciascia, per trent’anni al servizio della nostra città nel settore dei lavori pubblici, è giusto rivolgergli un pensiero di gratitudine. L’anno scorso è stato ricordato in modo molto sintetico, non adeguato a un personaggio del suo rilievo.

Io non ho alcun titolo per tracciarne un profilo esaustivo, però l’ho avuto come collaboratore leale e capace nella stagione della mia esperienza amministrativa. La singolarità della persona come pubblico ufficiale era principalmente nel rispetto dei ruoli: era cosciente che a lui toccava rendere un supporto tecnico al pubblico amministratore, al quale toccava invece la scelta politica. L’amministratore deve individuare cosa serve alla città, al funzionario il compito di attrezzare l’ufficio per la sua realizzazione. La sua alta professionalità non lo ha mai portato a debordare da questo ruolo. Lo chiamavamo ingegnere capo, il che presupponeva una pletora di collaboratori. Invece era capo di se stesso perché a disposizione aveva solo un disegnatore. Eppure in quella stagione si realizzò un progetto di largo respiro, una vera primavera per la città : solo di opere pubbliche oltre 200 miliardi di lire nel quinquennio 1986/91 senza parlare dell’adozione del Piano Regolatore Generale, del piano Insediamenti produttivi e del Piano urbano parcheggi solo in parte poi realizzati.

Provo a riassumere:

-Viabilità interna ed esterna e pubblica illuminazione : 37 miliardi e 633milioni Tra cui la sistemazione di alcune piazze cittadine e corso Cavour

-Rete idrica e fognante: 20 miliardi e 600 milioni (tra cui pluviali per 15 miliardi)

-Impianti sportivi: 24 miliardi e 147 milioni (tra cui le gradinate del campo sportivo, pista di pattinaggio, campo di calcio s. Angelo dei ricchi, palazzetto dello sport, piscina coperta e impianto polivalente)

-Alloggi comunali: 28 miliardi 783 milioni ( case parcheggio, palazzo degli uffici, esproprio aree 167 nord)

-Scuole: 63 miliardi ( 2 asili nido, cinque scuole materne, 12 scuole dell’obbligo, tre scuole superiori e altri completamenti come la Manzoni).

A tutto questo aggiungiamo

Servizi sociali: 20 miliardi 132 milioni (trasformazione dell'assistenza in servizi sociali)

Assunzioni: 190

Prove selettive in corso alla fine del periodo amministrativo per 52 posti

Bandi per altri 98 (di cui 37 vigili urbani)

Assegnazioni definitive 167,

assegnazioni a 51 ditte per i piani di insediamenti produttivi

Concessioni edilizie: 1016

Manifestazioni culturali e turistiche: settembre andriese, ottagono d'argento, Presepe vivente, carnevale mascherato corteo storico federiciano, recital di Albertazzi e concerto di Lucio Dalla e Ricchi e poveri ecc. ecc. ecc.

Il merito va attribuito a un gruppo di “operai della politica” che alla città diedero l’anima, a funzionari che si rivelarono all’altezza del compito loro assegnato (mi piace citare oltre a Sciascia, Giulio Bellifemmine e Vito Patruno e i segretari Giusto e Di Bari ecc. oltre ovviamente a tutto l’apparato burocratico che fu molto collaborativo in quella stagione), e di un intero consiglio comunale che conosceva i problemi, sapeva discuterli e anche polemizzare, contrastare vizi e difetti e spesso arrivare alla sintesi operativa,. E proprio per questo clima è il momento di dire chiaro e forte che nessun danno fu arrecato alla città ( E’ nelle carte di Trani che nessuno ha letto) a fronte di “fermenti di crescita economica e culturale” evidenziati allora dall’associazione degli architetti e ingegneri.

Per il resto è già in atto il giudizio della Storia e qualcuno prima o poi renderà conto delle “carognate” e del modo in cui fu deviata la storia della città per inseguire obiettivi rivelatisi futili. Ma c’è una testimone del tempo, credibile sotto ogni profilo, che chiude il cerchio: “la DC non c'è più e la tua esperienza di servizio alla Città va ben oltre tutte le piccinerie alimentate da personaggi di cui ormai non è rimasta alcuna traccia..”. lo ha scritto a me Annamaria Di Leo ma vale per tutti coloro che diedero una mano.