​Il “Tè della salute”, appuntamenti all'insegna della prevenzione con il Circolo della Sanità

Il “Tè della salute” è il nuovo cantiere della Sanità che sarà aperto nel territorio andriese dal Circolo della Sanità di Andria in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute ed il Forum Ambiente Salute Andria “Ricorda e Rispetta”.

I lavori inizieranno mercoledì 12 febbraio presso la sede di Filomondo in via Bologna 115 e continueranno fino ad ottobre il secondo mercoledì di ogni mese presso la sede del Bar Nessie, in Corso Cavour, 192 dalle ore 19.00 alle ore 20.30.

Continua in questo modo l’impegno del Circolo della Sanità di Andria a creare sinergie e incontri nei luoghi della cura. I soci esperti del circolo saranno a disposizione dei cittadini per ogni loro domanda sui temi della salute per favorire la promozione di corretti stili di vita. Ogni cittadino potrà partecipare gratuitamente, bere il tè offerto dal circolo ma anche ampliare le sue conoscenze scientifiche in un ambiente informale. La scommessa degli organizzatori è quella di poter ridurre le distanze tra la Sanità, i servizi offerti ed i cittadini.

L’evento è patrocinato gratuitamente dal Comune di Andria, dalla provincia BT e dall’ASL BT. Il coordinamento dei lavori è a cura della dott.ssa Flora Brudaglio, presidente del Circolo della Sanità di Andria.