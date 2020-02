Il Calcit Andria presenta il giornale per i 35 anni di attività

Il 2019 è stato un anno di intensa attività per l’Associazione che ha celebrato il 35° anno di attività nel segno della svolta. Infatti il C.A.L.C.I.T. pur mantenendo inalterata la mission costitutiva (sostegno economico in favore dei malati di tumore bisognosi) si è aperto al territorio con iniziative di carattere culturale, scientifico e sociale. Inoltre per supportare più adeguatamente le esigenze dei malati e sollecitare le Istituzioni ad intervenire per rendere migliore l’assistenza l’associazione si è inserita in alcuni Comitati Consultivi di ASL e Istituti di cura.

Il racconto di tutto questo è stato descritto nel numero unico che verrà distribuito in città nel prossimo fine settimana. La presentazione del giornale e dell’intensa attività svolta sino a questo momento si svolgerà mercoledì 12 febbraio alle ore 17 nella sala riunioni della Scuola Secondaria di 1° grado “Vittorio Emanuele – Dante Alighieri” ubicata in piazza Trieste e Trento.