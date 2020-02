“Cioccolatiamoci”, nome più corretto non poteva esserci per un momento davvero dolce di solidarietà organizzato dalla Confraternita Misericordia di Andria all’interno dell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi”. Un appuntamento che ha visto una buona partecipazione di curiosi e partner del progetto solidale ed in cui sono stati raccolti fondi per assicurare “visite specialistiche sospese” da dedicare a chi non ha accesso costante alle cure. Grazie alle sapienti mani del maestro cioccolatiere Mario Ferrante, tra le altre cose volontario della Misericordia di Gravina, è stata proposta una degustazione di dolci realizzati per l’occasione.

Un momento di condivisione tra volontari giallociano, partner e comunità cittadina, per proseguire la preziosa attività dell’ambulatorio che ha ormai raggiunto le oltre 300 prestazioni gratuite offerte a chi più ne ha bisogno nelle diverse specialistiche attivate nel progetto “Noi con Voi” grazie al prezioso contributo di medici volontari. Visite gratuite per i più bisognosi, per gli emarginati, per coloro i quali hanno necessità impellenti ma non possono permettersi l’attesa di alcune liste della sanità pubblica. Molti cittadini hanno nell’ambulatorio “Noi con Voi”, ormai, un punto di riferimento anche per una semplice misurazione di pressione e parametri, ovviamente tutti bisognosi e con ISEE basso. Ma il progetto “Noi con Voi” non è solo visite gratuite ma anche un insieme di altri progetti grazie alla collaborazione tra la Misericordia, il Calcit e l’Associazione Giorgia Lomuscio oltre all’AISTOM, l’UIEPE e la Caritas diocesana. Importante anche il contributo di diversi partner privati per una idea nata in sordina ma che ora diviene sempre più presente sul territorio cittadino in ausilio alla sanità pubblica anche grazie al protocollo d’intesa firmato negli scorsi mesi con l’ASL BT.