"Le parole fanno più male delle botte", in crescita le denunce per cyberbullismo

Una piaga che sta lentamente insinuandosi nelle vite dei giovani: in occasione dell'11 febbraio 2020, in cui ricorre il Safer internet day, e a pochi giorni dalla "Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete contro cyberbullismo e odio online", sono stati diffusi i dati sul cyberbullismo in Italia. 460 i minorenni che hanno denunciato atti di bullismo nel 2019, e 136 quelli denunciati. Numeri in crescita rispetto al 2018, quando le vittime "ufficiali" erano state 388 e i denunciati 60. La fascia d'età più colpita è quella tra i 14 ed i 17 anni, seguita da quella tra i 10 ed i 13 anni. Le azioni più denunciate sono minacce e molestie, diffamazione on line, furto d'identità, diffusione di materiale pedopornografico.

"Le parole fanno più male delle botte": così diceva Carolina Picchio, la prima vittima riconosciuta di cyberbullismo, divenuta l'icona della battaglia per il rispetto e il benessere dei minori sul Web.



Oltre il 50% dei ragazzi tra gli 11 e 17 anni, secondo la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps), ha subito episodi di bullismo, e tra chi utilizza quotidianamente il cellulare (85,8%), ben il 22,2% riferisce di essere stato vittima di cyberbullismo. Anche nei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ci sono differenze di genere: infatti le ragazze sono le più colpite in rete. È quanto emerge dai risultati dell'Indagine realizzata dall'Osservatorio indifesa di Terre des Hommes e ScuolaZoo che hanno raccolto timori e opinioni di 8 mila ragazzi e ragazze delle scuole secondarie in tutta Italia su violenza, discriminazioni e stereotipi di genere, bullismo, cyberbullismo e sexting.



Tra le ragazze, il 12,4% delle giovani ammette di esserne state vittima, contro il 10,4% dei ragazzi. A questo si somma la sofferenza provocata dai commenti a sfondo sessuale, subìti dal 32% delle ragazze, contro il 6,7% dei ragazzi. Tra le molestie online, le provocazioni in rete, conosciute come "trolling", disturbano il 9,5% degli adolescenti, ma colpiscono di più i maschi (16% delle femmine (7,2%).



Sono numerose le scuole andriesi che hanno chiesto la presenza degli Agenti di Polizia Postale e delle Comunicazioni, in occasione della celebrazione della giornata mondiale della sicurezza informatica, che stanno incontrando i ragazzi con l’obiettivo di coinvolgere, educare e formare a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre i rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i giovani a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale.

«La sensibilizzazione sui temi della sicurezza online e sull’uso responsabile della rete – dichiara Nunzia Ciardi Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni - è un impegno quotidiano della Polizia Postale e delle Comunicazioni. E la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione è imprescindibile. Iniziative come quella della giornata mondiale dedicata alla sicurezza in Internet, continua Ciardi, celebrata ormai in oltre 150 paesi tra cui l’Italia, sono di grande importanza perché aiutano a portare la sicurezza della rete all’attenzione di un grande numero di persone, giovani e adulti, che a loro volta sono ineliminabili figure di riferimento per orientare i più piccoli ad un uso sicuro e responsabile della rete».