“Si sta come d’autunno,

sugli alberi

le foglie”

Se il teatro di questa poesia di Ungaretti era ben più angusto, quello dell’intervista della Scuola di Giornalismo per Bambini alla pianista andriese Federica Fornabaio è stato ben più accogliente. Parliamo della sede di Tutt’altro in Villa Comunale, col pavimento ricoperto di migliaia di foglie per l’occasione, tutte raccolte e sistemate dai bambini stessi. Alla fatidica ora delle 16:15 è arrivato poi il momento dell’intervista con Federica Fornabaio, nota pianista andriese, nonché più giovane direttrice d’orchestra della storia del Festival di Sanremo. Ad intervistarla, ecco Beatrice e Giuseppe.

Restando in tema Sanremo non abbiamo potuto fare a meno di fare il “Dopo-Festival”, in cui chiacchierando con i bambini abbiamo raccolto le loro impressioni.



Gianni Zingaro: "sono molto soddisfatto, anche perché l’ansia di fare una brutta figura con un’artista famosa non mi faceva star tranquillo. Spero vivamente di poter fare altre esperienze del genere".

Beatrice Pertoso: "Dalla parte di intervistatrice mi sono sentita come se un arcobaleno solare mi stesse parlando. Mentre Federica Fornabaio mi rispondeva alle domande ragionavo sul fatto che non rispondeva solo a me, ma stava rispondendo alle domande che un qualsiasi lettore avrebbe chiesto. Abbiamo utilizzato la nostra fantasia e per creare atmosfera, far sognare la musicista e farla sentire a suo agio, abbiamo trasformato il pavimento in un suolo fatto di foglie come un bosco".

Roberto Asselta: "Durante l’intervista mi sono emozionato soprattutto quando Sabino Liso (il Direttore di Andrialive.it che ci ha gentilmente aiutati) mi ha inquadrato.Una domanda che avrei voluto fare è: “Cosa provi e come ti senti prima di ogni concerto dietro le quinte?”

Vincenzo Di Trani: "Intervistare Federica Fornabaio per me è stata una grande emozione, tanto che alla fine mi son fatto fare un autografo ed una foto. Ah dimenticavo! Per accoglierla abbiamo messo nell’aula delle foglie per creare la giusta atmosfera, ed anche Federica è rimasta molto stupita! Spero davvero che i suoi sogni si avverino!"





I maestri Francesco Merra ed Alessandro Falcetta ringraziano vivamente il Direttore di Andrialive.it Sabino Liso per il gentile e prezioso aiuto.