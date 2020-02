"PretenDiamo Legalità": gli alunni dell’I.C. "Mariano Fermi" dialogano con la Polizia Postale

Promuovere la cultura della legalità per formare cittadini consapevoli e informati, capaci di apprezzare le diversità contro ogni forma di violenza e discriminazione. Queste le finalità dell’incontro svoltosi mercoledì 12 febbraio presso l’Istituto Comprensivo “Mariano Fermi” alla presenza del Vice Ispettore del Commissariato di Polizia di Andria, dott.ssa Marianna Perrone che ha parlato agli alunni di rispetto, amicizia e legalità.

Significativa la presenza, inoltre, dell’Assistente Capo Roberto Borraccia della Polizia postale e delle comunicazioni che ha concentrato il suo intervento sui pericoli della rete che, come ha più volte sottolineato, non dimentica nulla perché conserva tutto ciò che pubblichiamo. Gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di primo Grado “E. Fermi” si sono mostrati molto interessati alle tematiche affrontate dall’Ispettore Borraccia che ha parlato di cyberbullismo, sicurezza informatica ma anche di fenomeni come il sexting , il furto d’identità e l’ adescamento di minori. Inoltre attraverso esempi concreti e tramite la visione di video sulle tematiche sopra citate, l’intervento è stato reso ancor più interattivo e coinvolgente per gli alunni.

«Sento il dovere di ringraziare i due rappresentanti delle Forze dell’Ordine che sono intervenuti – afferma la Dirigente Mariagrazia Campione – perché sono al nostro fianco nel formare le nuove generazioni alla cittadinanza digitale e ad un corretto esercizio dei diritti e dei doveri nello spazio di azione e di espressione garantito dal web. Ancor più significativo che questo incontro sia avvenuto all’indomani del Safer Internet Day e nel Mese per la Sicurezza in Rete, periodo in cui tutte le classi del nostro Istituto sono impegnate in attività volte a promuovere un uso consapevole del web».