Verde urbano, da potatura a "spennatura" degli alberi il passo è breve

«La recente drastica “potatura” di buona parte delle alberature poste lungo i marciapiedi delle principali vie cittadine, offre lo spunto per alcune considerazioni.



In verità, nel nostro caso, il termine “potatura” è un eufemismo: sarebbe più appropriato parlare di “sfrondatura subtotale” ovvero, per meglio rendere l’idea, di “spennatura di alberi”, prendendo a paragone una gallina alla quale le si strappano quasi tutte le penne, lasciandola viva. Gli alberi sono creature viventi come gli animali e gli uomini, ma, per fortuna dei potatori, non possono parlare. Questo tipo di manutenzione del verde urbano va avanti già da parecchi anni con risultati disastrosi.

Nell’albero vi è un delicato equilibrio tra la chioma e le radici: una chioma ampia e rigogliosa corrisponde ad un apparato radicale altrettanto esteso. Nel momento in cui si priva un albero del novanta per cento delle sue foglie, le radici ne risentono negativamente. Gli alberi inoltre tentano di rispondere alla “spennatura” con l’emissione, in primavera, di polloni disordinati e di nuove foglie che, in estate, diventano preda di parassiti e sono quasi bruciate dal sole; gli alberi diventano di nuovo brutti e così, nel successivo inverno, intervengono di nuovo i “potatori – spennatori”. La storia può andare avanti per vari anni, ma il risultato è assicurato: prima o poi gli alberi seccheranno.

Il Verde in città è presente essenzialmente sotto due forme: quello dei giardini e parchi e quello delle alberature lungo le strade ed i viali, di cui abbiamo appena parlato, usato come presunto elemento di arredo urbano. Quest’ultimo tipo di verde nei decenni passati esso è stato impostato con criteri palesemente irrazionali.

Essenze arboree di grande sviluppo, sia nella chioma che nell’apparato radicale come lecci, magnolie e tigli, sono stati piantati a breve distanza tra di loro su marciapiedi larghi in media 2-3 metri con risultati disastrosi: sollevamento da parte delle radici delle pavimentazioni dei marciapiedi o degli spartitraffico con secondaria necessità di frequente ed oneroso ripristino degli stessi, contenziosi giudiziari e risarcimenti economici per lesioni personali riportate a seguito di cadute accidentali, specie di donne e anziani, drastiche potature annuali per contenere lo sviluppo della chioma con relativo onere economico, caduta delle foglie con “effetto sporco”, sbracamento di grossi rami in occasione di elementi climatici violenti, con rischio di danni gravi a persone e cose, copertura delle facciate di palazzi pubblici e privati di epoca storica ( Palazzo comunale, palazzi ottocenteschi di via De Gasperi, piazza Imbriani, via Pisani, corso Cavour, viale Roma, ecc…), che dovrebbero essere messi in risalto per la loro bellezza architettonica anziché essere nascosti.

Grande interesse e attenzione merita l’iniziativa “Andria verde”. Un progetto di grande respiro, il cui primo obiettivo è quello di raddoppiare il verde in città, non piantando alberi a casaccio come fin qui avvenuto, ma piantumando le essenze arboree giuste, nei luoghi giusti, cioè giardini, parchi e grandi spazi pubblici abbandonati. La seconda novità è rappresentata dall’iniziativa diretta dei cittadini nella piantumazione e soprattutto nella cura del verde. Questo è il futuro prossimo che si auspica.

Ma torniamo, in conclusione, agli alberi spennati. Domanda: non sarebbe meglio procedere al taglio definitivo di questi alberi? Si tratta di tonnellate di legno di quercia, che potrebbe essere anche vendute a piccole imprese di taglialegna, che provvederebbero autonomamente al taglio e trasporto della legna, senza alcun costo. Non è una proposta provocatoria, ma un suggerimento concreto.

Le casse comunali, in grande affanno, ne riceverebbero un piccolo vantaggio. Si risparmierebbero le migliaia di euro che ogni anno vengono spese solo per mortificare la vitalità di questi alberi. Questa operazione è stata già effettuata con ottimi risultati per gli alberelli di via Ferrucci con miglioramento del transito pedonale e della visuale prospettica di tale strada.

Non c’è neanche il rischio che i “potatori – spennatori” rimangano disoccupati, poiché nel territorio di Andria c’è una marea di vigneti, uliveti e frutteti ed una cronica carenza di potatori, quelli veri che seguono le regole di un’arte antica quanto l’uomo, tesa ad addomesticare gli alberi da frutto, ai fini produttivi».