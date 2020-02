Com'è cambiata la quotidianità in Cina dopo il coronavirus? Il racconto di un andriese a Pechino

In queste settimane siamo bombardati di notizie riguardanti la diffusione del coronavirus che ha cambiato le abitudini di vita di gran parte della popolazione mondiale.

Per conoscere più da vicino ciò che sta accadendo abbiamo chiesto a chi sta vivendo sulla propria pelle la quotidianità di questa epidemia. Angelo Lotito è un andriese che vive a Pechino e che sta toccando con mano i cambiamenti che ci sono stati nel paese più colpito dal virus.

«La città in cui vivo é Pechino, capitale che ospita più di 20 milioni di abitanti, e che normalmente ha un ritmo di vita molto movimentato. Di solito la città é affollata, i mezzi pubblici sono sempre occupati, il traffico é pesante, e i siti turistici pieni di visitatori. Ma nelle ultime settimane non é così. Questa epidemia ha causato cambiamenti drastici alla vita quotidiana. Nonostante la città non sia l'epicentro dell'epidemia, ed é abbastanza lontana dalla regione Hubei, dove più di 2000 persone hanno perso la vita a causa del Coronavirus, anche a Pechino sono stati registrate centinaia di persone contaminate, e questo ha indotto paura di contagio ai restanti abitanti. Quindi, se prima le scene di vita quotidiana erano vivaci e chiassose, ora sono molto pacate.

Le strade, i parchi e i diversi siti di intrattenimento sono deserti. I mezzi pubblici sono a disposizione ma sono tutti vuoti. Tutto ciò per evitare il più possibile il contatto diretto con altre persone, considerato un possibile contagio, anche se a basso rischio. Solo alcuni supermercati, ristoranti e centri commerciali sono rimasti aperti regolarmente, ma il numero della gente che frequenta questi luoghi é limitata. Per entrare in questi posti bisogna avere mascherina e guanti a portata di mano, e addetti alla sicurezza controllano la temperatura corporea alle entrate. Non si può uscire di casa se non si é muniti almeno di mascherina. In caso contrario si va contro a sanzioni, lamentele e dispute con altri abitanti. Quando si esce di casa, come nel mio caso, bisogna compilare e firmare un registro posizionato all'entrata del condominio con ora, data, nome e motivo dell'uscita, e ripetere lo stesso procedimento al ritorno. La sicurezza non permette l'entrata nel palazzo a chi non é residente nello stesso.

La vita chiusa in casa é diventata abbastanza noiosa e anche molto lenta.

Essendo studente universitario e insegnante di lingua inglese, tutte le lezione si tengono momentaneamente online. Se prima ordinare takeaway online era all'ordine del giorno, ora invece ci si cucina il proprio cibo da se. Nella vastità di tempo libero disponibile, studio, scrivo articoli, faccio video e photo editing e nel frattempo riscopro nuovi passatempi. Le precauzioni non mancano e sembra che tutti qui collaborino affinché tutto sia sotto controllo e che la situazione non degeneri. Nonostante tutto, la situazione generale nella capitale cinese sembra migliorare, alcune attività e uffici hanno riaperto al pubblico, il numero dei pazienti contaminati che erano ricoverati e trattati e che ora sono stati dimessi sono sempre di più. Ma la città continua ancora ad essere in stato depressivo, e le q2precauzioni non sono mai abbastanza, e ciò mi fa sentire al sicuro e in assenza di problemi, tanto da non farmi venire la voglia di lasciare il Paese come hanno fatto in tanti, e ancora oggi non sento la necessità di farlo. Basta essere rigorosi con le proprie abitudini e adottare un severo controllo di igiene personale e dei posti in cui si vive, come ad esempio lavarsi le mani molto più frequentemente con prodotti appositi o lavare e pulire le superfici di casa con gli antibatterici.

Personalmente mi ritengo fortunato ad avere la possibilità di continuare a lavorare e studiare da casa, perché ho diversi amici, in maggioranza cinesi che non potendo recarsi al posto di lavoro, non ricevono lo stipendio e costretti a restare in casa sommersi da spese di affitto, bollette, cibo e quant'altro, nonché dalla propria disperazione e speranza che tutto ritorni come era prima dell'epidemia. Credo che almeno a Pechino, le forze dell'ordine, medici e governatori, con la collaborazione esemplare dei cinese stesso stiano facendo un buon lavoro a mantenere ordine e prevenzione.

I cinesi sono un popolo straordinario, e mi dispiace ascoltare fake news a riguardo, per di più notizie di psicosi che la gente ha sviluppato nei confronti degli asiatici, anche nei confronti di quelli che in Cina non sono mai stati o per lo meno non recentemente.

Spero che i cinesi di Andria e al di fuori della Cina, possano tornare alle situazioni di normalità e stabilità sia morale che economica, non credo che meritino questo trattamento. Vorrei appellarmi agli andriesi, che siano di esempio di umanità per il resto del Mondo».