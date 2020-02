Al via la campagna di tesseramento per il 2020 a Legambiente

È partita la campagna per il tesseramento a Legambiente. Per questo, il circolo locale ha organizzato una “festa” per accogliere quanti vogliano iscriversi. I referenti dell’associazione: «abbiamo bisogno di te per una nuova RIevoluzione!

Ti aspettiamo venerdì 21 febbraio dalle ore 20 presso la sede del Circolo Legambiente di Andria "Thomas Sankara", in via Riccardo Spagnoletti 14, per un aperitivo conviviale. Sarà un'occasione per conoscerci e stare insieme, confrontarci sulle diverse tematiche ambientali e decidere le priorità e le azioni da mettere in campo per il 2020.

Durante la serata verrà presentata la nuova campagna di tesseramento 2020 ed il calendario escursionistico.

Saranno proiettati curiosi documentari on movie girati negli anni '70 e '80 su pellicola a tema ambientale.

Vi aspettiamo».