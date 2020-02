«Io, insegnante di un bimbo non vedente, ora vedo davvero grazie a lui»

É stata istituita il 3 agosto 2007 grazie alla Legge 126: parliamo della Giornata nazionale del braille, che vuole essere un’occasione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti. La ricorrenza cade volutamente in coincidenza con la Giornata mondiale della difesa dell'identità linguistica promossa dall'Unesco: l'alfabeto braille consente infatti ai non vedenti di accedere al patrimonio culturale scritto dell'umanità.

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità si stima che nel mondo siano 36 milioni le persone cieche e 216 milioni quelle con disabilità visive da moderate a gravi. Inventato dal francese Louis Braille nella prima metà dell’Ottocento, il sistema di scrittura tattile, in cui ciascuna lettera, cifra o simbolo musicale è rappresentato da una combinazione di sei puntini, garantisce anche ai non vedenti l’accesso ai libri.

Com'è difficile, però, la vita, non solo per chi ha una disabilità visiva, ma anche per le persone che si confrontano con questa disabilità, tra cui i docenti: ci ha raccontato la sua storia un'insegnante di sostegno andriese, C., che ha dovuto (e voluto) riscoprirsi in una nuova dimensione professionale e umana.

«All’inizio sono rimasta spiazzata: quando ho saputo di essere stata assegnata alla cattedra di sostegno sulla disabilità visiva, non avevo idea neppure delle varietà di diagnosi, figuriamoci di come intervenire. La scuola di specializzazione sul sostegno, in questo campo particolare, è molto deficitaria: si dà giusto una infarinatura  perché in proporzione sono molti di più i casi di disabilità psico-cognitiva piuttosto che quelli di disabilità visiva o uditiva. Ho iniziato a leggere qualche manuale, ma mi sono resa conto che avrei dovuto stravolgere il mio modo di vedere il mondo, in senso sia letterale sia metaforico.

È stato un processo lungo, difficile: ho dovuto imparare, puntino per puntino, un nuovo alfabeto e un nuovo sistema di scrittura, il braille... ma con il mio piccolo alunno è stato amore a prima vista, e questo ha compensato tutte le difficoltà. Uno scricciolo che, giorno dopo giorno, mi ha insegnato davvero l’importanza di un dono che tutti noi sottovalutiamo, quello di vedere le facce delle persone che amiamo, quello di conoscere il colore degli occhi di chi ci sta difronte, quello di vedere le foglie muoversi quando il vento soffia. Mi ha insegnato a chiudere gli occhi e ad ascoltare, ad annusare e ad accarezzare perfino un pasticcino, a usare cioè tutte le potenzialità che abbiamo dentro di noi. In questa giornata sono io a ringraziare lui, che crescendo mi ha regalato una maturità a cui mai avrei aspirato e la voglia e la forza di migliorare sempre».

In questa giornata, auguriamo a tutti di cogliere il meglio da tutti coloro che sono intorno a noi, coltivando la diversità che ci caratterizza per dare vita a un giardino di fiori profumati di inclusione e amore.