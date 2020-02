"Pure Love", la pianista andriese Angela Tursi presenta a Milano il suo nuovo singolo

Oggi 22 Febbraio esce ufficialmente “Pure Love”, il Videoclip del nuovo brano per piano solo di “Angela Tursi” prodotto e sponsorizzato da ScreenJam, casa di produzione cinematografica indipendente con sede a Londra.

Il brano è la colonna sonora di uno spettacolo teatrale realizzato a quattro mani con l’attrice Izabela Karamon che sarà presentato a Londra in primavera. Filo conduttore dello spettacolo è il viaggio di una donna che lascia la sua terra d’origine per inseguire i propri sogni ed andare incontro al proprio destino.

Da qui il nome “Pure love”, amore puro e totalizzante non solo verso l’altro ma anche verso l’ignoto, verso l’intangibile, verso il proprio viaggio. Il brano sarà presentato dal vivo questa sera durante la rassegna Open Piano alle ore 17,00 presso la Feltrinelli di Milano in piazza Duomo.

https://www.youtube.com/watch?v=9jN7zfjobiU







Angela Tursi è una pianista e cantante dalla formazione poliedrica, tra musica classica e jazz. Si diploma in pianoforte classico presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari nell’ottobre 2015. Contemporaneamente allo studio del pianoforte affianca lo studio del canto con il mezzo soprano Tiziana Portoghese e in seguito comincia ad esibirsi con un repertorio piano e voce.

Nel 2014 frequenta i seminari della Berklee college of music Umbria Jazz Festival studiando con i Maestri Dennis Montgomery III, Donna McElroy, Anne Peckham. Nel 2015 perfeziona lo studio del canto jazz frequentando la Vocal jazz Academy e jazz choir a Roma e studiando con i maestri Bob Stoloff, Angelo Schiavi, Stefani Patanè. Nel 2016 ottiene il diploma d’onore al concorso “TIM Competition” a Torino. Nel 2017 frequenta il corso di perfezionamento “Arcevia jazz festival” con la docente di canto jazz Susanna Stivali.

Dal 2012 è corista in differenti formazioni musicali pugliesi quali: LA. chorus, Apulia cantat (con i quali ha vinto concorsi corali a livello nazionale) e il Coro Giovanile Pugliese.

Con quest’ultima formazione corale ha cantato presso la prestigiosa “National Concert Hall di Dublino” e presso l’istituto italiano di cultura.

A dicembre 2017 ha cantato presso la “Casa del Jazz” a Roma, grazie alla partecipazione a un progetto denominato Music Live – I Giovani per i Giovani a fianco del M. Gianni Lenoci.

Ad Aprile 2017 ha conseguito la laurea di II livello in musica Jazz presso il conservatorio Nino Rota di Monopoli sotto la guida del Maestro Gianni Lenoci. Ha partecipato a numerosi workshop con: Gianni Lenoci, Vinny Golia, Francesco Massaro, Marco Colonna, Alison Blunt, Jacob Lekkerkerker, Susanna Stivali, Leandro Martin, Marco Fumo. A maggio 2018 grazie ad una Borsa di studio si è trasferita a Londra per collaborare con il “London international Gospel Choir”. Con questo coro si è esibita presso il British Museum,teatro Barbican, Southbank e numerosi altri luoghi. Sempre con questo coro ha partecipato ad un tour in Portogallo esibendosi presso la "Casa de Musica" a Porto. Tra gli ultimi concerti, ha cantato per la presentazione del libro"Becoming" di Michelle Obama presso Southbank centre.

Si è esibita con il "Brexit choir" a Roma presso l'auditorium Parco della Musica con Mathhew Herbert.





Attualmente collabora con Esmeralda Conde Ruiz.

A maggio scorso ha presentato il suo primo album “Blue Paintings” ispirato al libro "Lo spirituale nell'arte" di W.Kandinsky in collaborazione con l’etichetta discografica indipendente “Angapp Music”.

Ha presentato l'album durante il "Piano Festival" a Martina Franca," "l'open piano" presso la libreria "Feltrinelli" in Piazza Duomo a Milano e durante la mostra "Oceania" presso la "Royal Academy of Arts" a Londra.





Oltre ad avere una formazione musicale, nel 2014 ha conseguito la laurea in Lingue e letterature straniere presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.