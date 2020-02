Con l’avvento dell’amministrazione Jannuzzi, Andria cominciò a decollare in tutti i settori. Non poteva mancare anche lo sport nella sua espressione più popolare: il calcio. Il campionato 1953/54 per l’Andria era stata una galoppata: una squadra compatta e generosa, guidata come presidente da un personaggio che comincia a essere caro ai cittadini: quel dott. Giuseppe Marano che lascerà la sua impronta in molti settori. Intanto era già assessore nella giunta guidata appunto dal senatore Jannuzzi.

Quel giorno di maggio Filomena fu irremovibile: durante tutta la settimana aveva litigato con il marito. Inutile spiegarle che allo stadio andavano solo i maschi, che gli appellativi che si scambiavano le tifoserie non erano gradevoli per un orecchio femminile. Nulla da fare: “allo stadio io ci vengo e voglio partecipare ai festeggiamenti, infatti ho sognato che l’Andria vince”. Si perché lei era sicura che l’Andria avrebbe vinto e quella vittoria avrebbe dato morale all’intera città dopo la guerra e i tumulti sociali. E questo contro le previsioni negative che serpeggiavano in città, considerato che l’avversario nell’ultima partita sarebbe stato il Barletta, squadra ostica e decisa a vendere cara la pelle. Il successo a volte viene se forte è il desiderio di vincere. E in quel maggio 1954 il desiderio di vincere era enorme. Gli andriesi volevano che sui giornali non andassero più “i lupi di Andria” di cui il Corriere della Sera parlò nel 1946 dopo l’eccidio Porro, ma i “lupi” di lotta e successo e le premesse c’erano tutte. La squadra si era gasata durante il campionato e la forza mentale fa la differenza tra i campioni e i quasi campioni.

Messo alle strette Nicola, il marito di Filomena, sabato 15 parlò di questo “capriccio” della moglie con i collaboratori del presidente: c’era anche un problema di opportunità, donne allo stadio non se n’erano mai viste. I dirigenti anzi temevano che in caso di sconfitta ci potevano esser disordini. Ma alla fine vinse Filomena. Per l’occasione era tutta la città che si stava mobilitando per far sentire alla squadra il suo calore. Fu così che Nicola ebbe in omaggio un paio di biglietti in tribuna per evitare alla moglie la calca che ci sarebbe stata nelle gradinate: “se lei è sicura che vinciamo dopo la portiamo anche in trionfo”, dissero i dirigenti nel dargli i biglietti. Alla società faceva comodo aprire alle donne. La trepidazione era tanta per l’antica rivalità tra i due comuni, lo vedremo anche in occasione della istituzione della Provincia. Psciudd era il termine più carino con il quale chiamavamo i nostri confinanti. Durante tutto il campionato la squadra si era rivelata compatta cogliendo successi sempre più entusiasmanti. Con Marano alla presidenza dell’Andria era in gioco persino l’onore. Quella promozione era attesa da tutti. Sin dal mattino del 16 furono in seimila a riversarsi nello stadio che a fatica poteva contenerli. All’Andria bastava un pareggio per passare in quarta serie, tuttavia una vittoria avrebbe coronato un torneo combattuto settimana dopo settimana da una squadra unita più che mai.

La partita in verità ebbe due protagonisti inaspettati: il vento abbastanza sostenuto e i pugni del portiere dell’Andria, Guarascio. Nel primo tempo il vento fu a favore del Barletta e contro l’Andria. I Barlettani cercavano di approfittarne aprendosi, cercando di portare l’affondo contro l’Andria, bersagliando Guarascio con palloni che gli arrivavano da tutte le parti. Cominciò subito con una parata in due tempi, poi cominciò ad usare i pugni. Tra il 23° e 26° una vera grandinata di palloni si abbattè contro la porta dell’Andria e Guarascio saltava da un angolo all’altro della porta respingendo i palloni con i pugni. Tutta la difesa in verità cercava di tenere lontani dalla porta gli avversari, ma il vento rendeva pericoloso ogni pallone. Filomena in tribuna non stava mai ferma: urlava, faceva scongiuri, si alzava in continuazione: era probabilmente l’unica donna allo Stadio e comunque l’unica che si faceva notare. Molte volte, simulando, anticipava Guarascio nelle parate. Il marito intanto si imbronciava sempre di più, non tanto per la gelosia visto che la moglie, giovane e carina, parlava e si abbracciava con tutti, quanto per il fatto che il suo nome ormai correva di bocca in bocca.

L’Andria cercava di resistere facendo squadra e finalmente l’arbitro fischiò il riposo. Durante l’intervallo la tribuna si mobilita intorno a Filomena complimentandosi per il suo ardore e il coraggio. Quando la portarono davanti al presidente Marano, che imperturbabile seguiva la partita aspirando la solita sigaretta inserita nel bocchino, Filomena ebbe una espressione che fece scatenare l’applauso dei vicini: bisogna amare la città in tutte le sue manifestazioni, quindi anche il calcio. E finalmente Marano si tolse la sigaretta dalla bocca per sorridere. Intanto nello spogliatoio l’allenatore andriese spronava i suoi invitandoli a non disperdersi in azioni individuali favoriti anche dal vento, meglio il gioco di squadra facendo volare il pallone: nessuno vince da solo. Salvo la difesa, tutti gli altri devono andare all’attacco. Superato lo scoglio del vento contrario ora si guardava con fiducia al secondo tempo.

Così accade sin dall’inizio del secondo tempo. Tuttavia sembra che il tutto si risolva in una sequela di calci d’angolo anche perché gli andriesi cercano di rispondere con correttezza agli atti di nervosismo al limite della scorrettezza in cui si esibivano i giocatori del Barletta. I calci d’angolo: al 5’ si spara alto, al 6’ si manda fuori, al 10’ la palla non arriva nemmeno sotto la porta. In tribuna e nello stadio comincia la demoralizzazione. Solo Filomena continua a ripetere: vinceremo, tanto che qualcuno allude a un altro “vinceremo” di tragica memoria. Ma oggi siamo allo stadio. Ed eccoci al 25’: l’Andria si guadagna una punizione contro il Barletta: nessuno si illude: la posizione è a 25 metri dalla porta. Tuttavia Filomena chiude gli occhi e congiunge le mani in atteggiamento di preghiera. É Roselli a battere la punizione che viene respinta da un difensore del Barletta. L’esclamazione corale di delusione spinge Filomena ad aprire gli occhi giusto per vedere il pallone sui piedi di Colella che compie una mezza rovesciata indirizzandolo alto ma sotto la traversa. Il portiere del Barletta compie un rilevante sforzo muscolare elevandosi con le braccia alzate afferrando il pallone tra le mani. Lo stadio ammutolisce. Una frazione di secondo e il pallone sfugge dalle mani del portiere caracollando nella porta. Il vigile urbano a Piazza Castello sta sul suo podio a dirigere il poco traffico di quei tempi, sente il boato, si gira verso via Trani ma nel trambusto cade per terra giusto in tempo per sentire un “goool” venire da sei mila polmoni in massima espansione. Non pensò tanto al dolore e cominciò a festeggiare con i presenti mandando il (poco) traffico il tilt. Così di strada in strada la notizia fa il giro della città in pochi attimi (altro che telefonini). Nello stadio il clamore non si placa e Filomena si scatena ad abbracciare tutti. Il marito resta perplesso: imbronciato per questo attivismo della moglie ma felice per il gol segnato dalla sua squadra. A chi si complimentava con lui per la moglie che aveva indovinato la vittoria il povero Nicola fu estremamente sintetico: “è una strega”. Poi, temendo che si potesse offendere aggiunse: “una bella strega”. Che era un modo per riappropriarsi della moglie.

Ora intanto bisogna resistere per gli ultimi venticinque minuti. Il gioco riprende evidenziando un altro problema infido: il nervosismo dei giocatori barlettani. Era un gol che non si aspettavano soprattutto in quel modo. Il primo a pagare fu l’andriese Renosto che si vide arrivare un calcione dal barlettano Falcone che l’arbitro sanziona immediatamente con il cartellino rosso. Lo stadio traballa soprattutto quando un minuto dopo Mongelli segna il secondo gol immediatamente annullato per fuorigioco. Negli ultimi minuti l’Andria, favorito dal vento, terrà costantemente il Barletta nella sua area, lasciando riposare Guarascio.

Quando Nicola vide che nulla sarebbe cambiato sino alla fine chiese alla moglie di andare via per evitare la ressa che si sarebbe creata alla fine. Ma la moglie non fu dello stesso parere e volle godersi sino alla fine lo spettacolo. L’unica promessa che Nicola riuscì a strappare alla moglie fu di non partecipare alla invasione del campo che già si stava organizzando. Al novantesimo scoppia l’uragano nello stadio: solo due persone non si muovono dal loro posto: il presidente Marano e Filomena, mentre davanti a tutti e due la coda di persone che volevano complimentarsi con loro. Con quella partita Andria era pronta per il decollo, tutta la città non solo la squadra di calcio: lo si capì dal fatto che tutta Andria era già su via Trani. Jannuzzi e Marano, i due sindaci degli anni Cinquanta, la presero per mano e la portarono a dimenticare la guerra. Filomena non tornò più allo stadio per fare un piacere al marito che voleva evitare una sovraesposizione della moglie ma continuò a raccontare quel giorno. Nessuno ricorda chi segnò il gol vincente, molti ancora oggi ricordano il mitico portiere Guarascio, capace di parare l’impossibile. Fu una vera “squadra” che avvicinò molto la città al calcio. Guarascio è morto a Lecce solo tre anni fa. Ricordarlo fa parte dell’orgoglio collettivo. Quella vittoria contribuì non poco al rilancio della città.

Un giornalista chiese alla teologa tedesca Dorothee Solle: “Come spiegherebbe a un bambino che cosa è la felicità?”. “Non glielo spiegherei” rispose. “Gli darei un pallone per farlo giocare”.