Un Carnevale “pallido” senza carri va in archivio: riusciremo a riprendere la tradizione andriese?

Siamo entrati nel vivo del carnevale, festa dalle origini antichissime: in questi giorni i bambini non vanno a scuola e ci si dedica alle dolcezze prima del rigore che sarebbe imposto dalla Quaresima. Ma quest’anno c’è il panico da coronavirus a distrarre dalla festa. Persino nelle grandi città è stato annullato il carnevale. Niente carri, soltanto maschere per strada di bambini che onorano una tradizione in “decadenza” ormai legata soltanto ai suoi immancabili Tenerelli. E per fortuna, diremmo! Almeno quelli non toglieteceli!

La mancata sfilata dei carri allegorici per le vie della città è un'altra conseguenza del "dissesto" economico e culturale del comune di Andria. La situazione di pre dissesto ha messo in ginocchio anche il diritto alla gioia. Peccato che nessuna agenzia educativa abbia preso a cuore l’evento facendo da capofila ad un'organizzazione che coinvolgesse scuole, parrocchie e tutti coloro che avrebbero potuto portare un po' di colore per le vie della città. Su facebook circolano le foto della bella edizione, praticamente tra le ultime, del Carnevale 2010, con carri e maschere bellissimi e soprattutto un forte senso di comunità.

Questo appuntamento va in archivio anche quest'anno. Speriamo però che si riesca a salvare almeno la classica di primavera: stiamo parlando della fiera d'aprile che sarà il prossimo vero appuntamento culturale con la tradizione andriese. Almeno quella, cerchiamo di onoraria. Lo dobbiamo ad un nostro grande personaggio storico quale Francesco II del Balzo che in onore del ritrovamento delle ossa del Santo Patrono indisse una fiera della durata di 7 giorni da svolgersi dal 27 al 30 aprile di ogni anno.

Insomma, è vero che le tradizioni vanno rinnovate, ma ad Andria pare che la scelta cada sull’oblio e sulla cancellazione del passato.