Modificato l'accesso all'area parcheggio antistante il "C. Troya"

Qualche settimana fa, a seguito di un incidente che ha interessato una ragazza all’uscita di scuola, è stata istituita, in via sperimentale, la chiusura del varco di accesso da via C. Appiani al parcheggio antistante l'ingresso dell'Istituto “C. Troya”.

Il nuovo percorso stradale, che ha portato a caricare ulteriormente il traffico già critico sulla zona interessata dal provvedimento, ha creato numerosi disagi a residenti, attività commerciali e comando della Polizia Locale che hanno portato gli uffici a rivedere la decisione assunta in precedenza.

Infatti, in questo giorno, è stato riaperto “il varco di accesso al parcheggio poco distante dal varco chiuso, in modo da ottimizzare la circolazione veicolare evitando lunghi percorsi veicolari per residenti, commercianti e per la Polizia Locale”.

Oltre a ciò, il varco creato servirà a ridurre la velocità dei veicoli a vantaggio dell’incolumità pubblica soprattutto all’entrata e all’uscita degli studenti del “C. Troya”.

Per realizzare questa nuova apertura è stata apportata una modifica del marciapiede esistente ed il posizionamento della relativa segnaletica stradale.