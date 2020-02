Lo chef andriese Sebastiano Lombardi conferma la sua stella Michelin

Sono stati assegnati ieri gli oscar della cucina a Lugano nel centro congressi Lac, nell’ambito della cerimonia Michelin Star Revelation, la prima ospitata a Lugano. È qui che nella serata sono state svelate le nomination della Guida Michelin 2020 con i nomi dei ristoranti più rinomati in Svizzera ai quali sono stati assegnati gli ambitissimi riconoscimenti.

Tra i premiati anche un andriese: lo chef Sebastiano Lombardi alla guida de "Le Chalet d'Adrien", un rinomato ristorante all'interno di un complesso turistico 5 stelle lusso, in Svizzera.

«Le riconferme sono sempre emozionanti, perché rinnovano gli entusiasmi e ricordano il motivo per il quale i sacrifici di chi si ama e di chi ti ama assumono volti meno tristi…». Questo il commento a caldo di Sebastiano Lombardi, lo chef andriese che dal palco della cerimonia ringrazia tutti coloro che hanno creduto in lui, il suo staff e gli affetti a lui più cari.

Il vento caldo della Puglia ha scaldato anche oltre le Alpi.

Riservato e molto educato, Sebastiano, ormai di grande esperienza, vanta un piccolo grande primato poiché è stato in grado di portare la sua stella nei tre ristoranti che ha guidato finora.

"Le chalet d'Adrien", infatti si aggiunge alla lunga lista di successi collezionati nella carriera, durante la quale ha avuto l'opportunità di lavorare al fianco di chef del calibro di Carlo Persia, Giorgio Pini, Antonio Guida e Nino Di Costanzo in alcuni tra i migliori ristoranti italiani. Ha fatto stage presso "El Celler de Can Roca" a Girona, ristorante con 3 stelle Michelin, giudicato tra i migliori al mondo. Nel 2010, Sebastiano Lombardi è diventato Chef del ristorante Cielo del Relais La Sommità di Ostuni, ottenendo nel novembre 2011 l’ambito riconoscimento della Stella Michelin: così accade anche nel 2015, quando lo chef prende le redini del ristorante Il Pellicano di Porto Ercole, enclave gourmet del leggendario e omonimo hotel 5 stelle lusso, confermando la sua fama. Oggi la terza conquista con la stella Michelin per il lavoro eccellente svolto alla guida de “Le Chalet d’Adrien”.

A Sebastiano Lombardi, unico andriese nella guida degli Chef Stellati 2020, giunga tutto il nostro affetto e i complimenti della nostra redazione.