Al via i lavori di installazione degli impianti di videosorveglianza e della fibra

Sull' Albo Pretorio - Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l'ordinanza n.93 del 25/02/2020 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa all'esecuzione dei lavori di realizzazione dei sistemi di videosorveglianza e connettività in fibra per la sicurezza dei quartieri periferici e del sistema delle scuole presenti nel territorio del Comune di Andria, e che quindi viene istituito dalle ore 07.00 alle ore 18.00, il divieto di fermata e sosta, su ambo i lati con rimozione coatta, fatta eccezione per i mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori, sulle seguenti strade:

sino al 06 marzo 2020: Via Cagliari, Viale Venezia Giulia angolo Via Cagliari, Viale Venezia Giulia angolo Via Barletta, Via Barletta in prossimità della scuola “G. Falcone”, Via Barletta angolo Corso Europa Unita, Corso Europa Unita, Corso Italia, Via Ospedaletto, Via Aldo Moro, Piazzale Giovanni Falcone, Via Tiziano;

dal 02 marzo al 20 marzo 2020: Viale Venezia Giulia angolo Viale Goito, Viale Goito, Viale Goito angolo Via Malpighi, Piazza Murri, Via Malpighi, Via Porta Pia, Via dell’Indipendenza;

dal 16 marzo al 03 aprile 2020: Viale Puglia, Via Dalmazia, Via Marco Antonio, Via Muzio Scevola, Viale Ausonia;

dal 30 marzo al 10 aprile 2020: Viale Ausonia angolo Viale Pietro Nenni, Viale Pietro Nenni, Via D’Aragona, Viale Pietro Nenni angolo Via Padre Savarese, Via Padre Savarese, Via G. Sinisi.