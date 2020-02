Coronavirus, nella Bat "presi d'assalto" i canali di comunicazione per richieste di chiarimenti

È bastata la comunicazione della regione Puglia circa l’obbligo di comunicazione riguardo coloro che sono stati dal 1 febbraio nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ per scatenare il putiferio.

Infatti, come sta accadendo in tutte le parti d’Italia, dove il panico sta “mietendo più vittime” del virus stesso, anche nella Bat i numeri di telefono, le mail e le pagine social sono state prese d’assalto per le informazioni più disparate, soprattutto a seguito del rientro di numerosi studenti e lavoratori dal Nord. In tutta la Puglia si stima che ci siano state più di 9 mila telefonate in poco più di 24 ore, senza considerare che per ogni telefonata l’operatore o il medico di famiglia deve attuare una sorta di triage telefonico da utilizzare per porre ai pazienti, sospettati di un contagio da Covid-19, domande con le quali fare una prima diagnosi a distanza e mettere in moto tutta la macchina della sorveglianza sanitaria, così come stabilito dal Ministero, mandando in tilt l’intero sistema organizzativo messo in funzione a seguito dell’”allarme“ coronavirus.

«Nelle ultime 24 ore – ha dichiarato Donato Monopoli, segretario della Federazione italiana medici di famiglia della Puglia - soltanto la centrale operativa di Bari, che copre anche la provincia Bat, ha registrato oltre 2 mila telefonate in più rispetto alla media giornaliera.

Invitiamo i pazienti alla massima collaborazione, alla serenità e a interpretare eventuali domande del proprio medico di famiglia come parte di una procedura operativa finalizzata a rendere il sistema più efficiente. Tutti, cittadini, operatori sanitari e istituzioni, devono fare la propria parte e dare il proprio contributo per evitare la diffusione del virus.

Abbiamo chiesto che in questa fase venga rivista l'organizzazione dell'assistenza di medici di famiglia e guardie mediche. Obiettivo: limitare l'accesso dei pazienti agli studi e agli uffici di continuità assistenziale». Poi l’invito al senso di responsabilità «delle istituzioni, che devono organizzare bene le procedure e fornirci le mascherine. Dei medici, che devono lavorare proteggendosi, perché altrimenti 1.500 pazienti per ogni studio restano senza medico e avremmo notevoli difficoltà nel reperire i sostituti. E poi anche dei pazienti».

Pertanto, l’invito è quello di contattare i numeri previsti solo in caso di necessità altrimenti si rischia di non far funzionare il sistema di prevenzione e controllo messo in atto i cui operatori stanno facendo sforzi enormi per far funzionare al meglio.