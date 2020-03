Al via domani la XII Settimana Biblica Diocesana

É tutto pronto per la XII Settimana Biblica Diocesana che, promossa dall’Ufficio Catechistico, si terrà da lunedì 2 a domenica 8 marzo. L’iniziativa è a sostegno del programma pastorale annuale con cui il Vescovo Mons. Luigi Mansi, sollecita la comunità diocesana a farsi prossima nei confronti di ogni uomo, soprattutto di chi è debole ed emarginato.

Nella prima serata (lunedì 2 marzo), che si terrà presso la parrocchia San Paolo Apostolo in via Sofia, 62 - Andria, sarà Mons. Mansi ad aprire i lavori sottolineando gli obiettivi dell’iniziativa. Dopodiché interverrà don Luca Pedroli, Docente di Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico e la Pontificia Università Gregoriana, sul tema: “Le parabole della misericordia. I verbi del buon samaritano”. Il relatore si soffermerà sulla parabola del buon samaritano, che costituisce l’icona biblica di riferimento del programma diocesano, aiutandoci a scoprire sul volto del samaritano che si prende cura del malcapitato percosso dai briganti, i lineamenti del Signore che si piega su ciascuno di noi per lenire le nostre ferite.

L’appuntamento della Settimana Biblica come sempre è rivolto a tutte le nostre comunità parrocchiali e in particolar modo agli operatori pastorali. In questa prima serata saranno presenti anche alcuni detenuti che, con il progetto diocesano “Senza Sbarre”, stanno vivendo presso la Masseria S. Vittore un percorso rieducativo alternativo al carcere. Sono uomini che, consapevoli dei loro errori, stanno provando a percorrere una via nuova. Il Signore, la cui misericordia è sempre più grande del peccato, ci insegna che il reato commesso non va mai identificato con l’esclusione dell’uomo dalla società. Va aggiunto che da alcuni anni diverse comunità parrocchiali e altri enti diocesani accolgono alcuni detenuti che sono sottoposti a misura alternativa, aiutandoli a seguire percorsi educativi e di impegno nel volontariato.

Durante le serate della Settimana Biblica saranno inoltre esposte, sempre presso la parrocchia San Paolo Apostolo, le opere realizzate, in occasione del laboratorio artistico “Visibile” della Caritas diocesana, da 15 partecipanti diversamente abili.

I progetti diocesani “Senza sbarre” e “Visibile”, sono soltanto alcuni gesti concreti finalizzati a fare in modo che la comunità diocesana assuma sempre più i lineamenti del volto misericordioso di Dio e sia sempre più una comunità inclusiva capace di accogliere e rendere protagonisti davvero tutti, soprattutto coloro che possono facilmente essere esclusi.

Programma

Lunedì 2 marzo 2020

Ore 19.15: Parrocchia San Paolo Apostolo – Andria

“Le parabole della misericordia. I verbi del buon samaritano”;

Don Luca Pedroli

Docente di Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico e la Pontificia Università Gregoriana

Martedì 3 marzo 2020

Ore 19.15: Parrocchia San Paolo Apostolo - Andria

“La comunità cristiana chiamata a farsi prossima. Fragilità e gratuità in dialogo”;

Don Alexandro Gatti

Responsabile Regionale della comunità “Nuovi Orizzonti”

Mercoledì 4 marzo 2020

Ore 19.15: Parrocchia San Paolo Apostolo - Andria

“Lo sguardo compassionevole di Dio nell’AT e di Gesù nel NT”.

Nuria Calduch - Benages

Docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Università Gregoriana e il Pontificio Istituto Biblico

Sabato 7 e Domenica 8 marzo

Ore 20.00: Oratorio S. Annibale Maria di Francia - Andria

Spettacolo Teatrale “Francesco di terra e di vento”

Con Manuel Gregna, Manlio Casali, Giovanni Soldani

Collaborazione drammaturgica: Giulio Minuscoli

Regia: Umberto Zanoletti

Don Gianni Massaro

Vicario Generale e Direttore Ufficio Catechistico – Diocesi di Andria