Oggi ad Andria l'atteso appuntamento annuale della Cerimonia delle Candele della Fidapa-Bpw Italy

Oggi le Sezioni di Andria, Corato e Terlizzi della FIDAPA BPW ITALY celebreranno la Cerimonia delle Candele, il più importante evento dell’anno sociale.

L’eccezionalità dell’evento di quest’anno è segnata propriamente dall’unione di tre sezioni che hanno voluto, in questo modo, dare risalto all’importanza della collaborazione, del saper far squadra e del sentimento di amicizia e complicità, tutti importanti ingredienti per raggiungere gli obiettivi.

Di consueto, questo appuntamento è il momento in cui le socie si riuniscono per rievocare memorie storiche e per omaggiare una delle organizzazioni più influenti del mondo, la Federation of Business and Professional Women. È l’evento che consente alle socie di unirsi idealmente a tutte le sorelle delle altre sezioni d’Italia e del mondo, impegnate come loro a promuovere principi di sorellanza, l’empowerment femminile, l’affermazione sociale della donna, nonché particolarmente attive nel sensibilizzare l’opinione pubblica alle problematiche legate alla discriminazione di genere. Durante la cerimonia, che si preannuncia suggestiva e coinvolgente, verranno presentate le nuove socie delle tre sezioni.

La cerimonia sarà celebrata ad Andria alla presenza del Presidente del Distretto Sud-Est della FIDAPA BPW ITALY, Prof.ssa Anna Maria Elvira Musacchio e dell’avv. Eufemia Ippolito, BPW International Legal Advice Task Force Chair.