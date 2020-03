Facciamo conoscere i prodotti #LaTéranga a quanti celebreranno i sacramenti nei prossimi mesi (matrimonio, battesimo, prima comunione, cresima…) o altri anniversari/celebrazioni. Vogliamo suggerire dei “regali solidali” il cui ricavato sostiene tutte quelle persone abbandonate da famiglie e istituzioni, che sono in carico alla Comunità “Migrantesliberi”, per far fronte alle spese vive di ogni giorno come vitto, alloggio, visite mediche, uscite, attività di inclusione, etc.

Il progetto di “sartoria sociale” si inserisce in un programma ben più ampio: “La Teranga”, parola di origine senegalese che si può tradurre con “ospitalità”, ma che in realtà esprime molto di più, accoglienza, attenzione, rispetto. La Téranga include anche un ristorante e un orto sociale che crea opportunità lavorative e diventa uno strumento atto a ridare dignità e rendere libero ogni individuo. Lavorare insieme la terra, ri-cucire storie di vita e confezionare tovaglie, teli mare, runner, asciugamani, agende e tanti altri articoli personalizzati, permette a tanti uomini e donne, ospiti della nostra comunità, di ritrovare quel coraggio nel proprio progetto di autonomia individuale, sociale e lavorativa.

Sono 20 gli ospiti delle Case Famiglia della Migrantesliberi (Casa Si.Lo.È, Casa San Vincenzo dè Paoli, Casa Onesti, Casa Don Tonino Bello, Casa Zoe, Casa Chiara Lubich, Casa Domus, Casa Sant’Andrea, Casa S. Croce, Casa Mons. Di Donna, Casa R. Livatino) coordinate da una sarta esperta che rendono belli ed importanti gli articoli de #LaTéranga pronti per un’originale bomboniera o un regalo da farsi e da fare.

Sono oggetti belli, che raccontano storie di riscatto sociale, culturale ed economico. Sono oggetti colorati, che raccontano la gioia di condividere dignità e bellezza. Sono gli articoli #LaTéranga

Le fasce orarie per la visita della sartoria sociale e gli acquisti dei gadget sono le seguenti: dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 – 12.00 dalle ore 18.30 – 20.30. Info 3315350133 – 3204799462.

Pagina facebook: https://www.facebook.com/Migrantesliberi/