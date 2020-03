Al via le domande online per le borse di studio per l’a.s. 2019/2020

La Regione Puglia, con nota AOO 162/prot del 19.02.2020 – 0001340, relativa all’oggetto, ha comunicato che con Atto Dirigenziale n. 9 del 07.02.2020 della Sezione Istruzione e Università è stato approvato l’Avviso pubblico per l’assegnazione delle Borse di studio a.s. 2019/2020 per studenti e studentesse di scuola secondaria di II grado, pubblicato sul BURP n. 20 del 13.02.2020, scaricabile dal seguente link: http://www.regione.puglia.it/web/istruzione-e-formazione.

L’avviso è stato emanato ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’art. 1 commi 180 e 181, lett. f) della Legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede all’art. 9 comma 1, l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti e studentesse iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale.

Gli interessati potranno presentare la domanda, esclusivamente on-line, attraverso la procedura informatizzata accessibile al seguente indirizzo internet: www.studioinpuglia.regione.puglia.it già attivo dal 13 febbraio 2020 e fino alle ore 12:00 del 13 marzo 2020.

Per avere diritto all’erogazione della borsa di studio per l’a.s. 2019/2020, i richiedenti, al momento della candidatura, dovranno essere in possesso di attestazione ISEE, in corso di validità, non superiore a € 10.632,94.