​L’amuchina fai da te al tempo del coronavirus

Raccogliendo l’invito del Ministero della Salute, che ha disposto, tra le misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio di contagio da coronavirus, la somministrazione di disinfettanti e igienizzanti per le mani nei luoghi pubblici (comprese le scuole) gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario Lotti-Umberto I di Andria hanno realizzato un proprio igienizzante/disinfettante per mani rispettando le indicazioni dell’OMS (Organizzazione mondiale della sanità).



Nel laboratorio di chimica, solitamente utilizzato per le analisi e le ricerche dei prodotti agro alimentari, gli studenti, seguiti dai docenti Sgaramella e Liso e supportati dai docenti del dipartimento scientifico, hanno applicato i principi attivi previsti per la produzione di prodotti igienizzanti al fine di ottenere in proprio la famigerata Amuchina, un prodotto a base di ipoclorito di sodio, NaClO, portando a volume 1 litro di acqua distillata con:

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Il gel autoprodotto sarà utilizzato negli ambienti del Lotti-Umberto I per venire incontro alle esigenze igieniche, sia degli studenti che del personale scolastico, e far fronte così alla carenza di scorte nei magazzini del territorio, evitando di pagare i suddetti prodotti a prezzi esorbitanti.

«Un’esperienza voluta dagli stessi ragazzi - sono le parole del dirigente scolastico Pasquale Annese - che hanno letto il momento di criticità come un’occasione di apprendimento innovativo e stimolante, utile per rendere operative le indicazioni del Ministero.