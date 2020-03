Il ricordo non muore, anche ad Andria sarà dedicato un monumento alle vittime del 12 luglio

Un monumento dedicato alle Vittime della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, che ricordi il grande dolore patito dalla nostra terra, collocato all'interno del Parco IV Novembre: è quanto deciso dal Commissario Prefettizio, Gaetano Tufariello, che ha accolto la richiesta da parte dell'Associazione Mogli Medici Italiani di realizzare un monumento in memoria delle 23 persone che morirono e di coloro che rimasero feriti nel disastro ferroviario avvenuto tra Andria e Corato.

Il monumento sarà realizzato completamente a spese dell'A.M.M.I., che ha raccolto l'assenso dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, e sarà costituito, come si legge nella deliberazione n. 26 del 27 febbraio ultimo scorso, "da una lastra in pietra poggiata sul prato, su cui sarà incisa una frase e da una struttura in pietra di dimensioni 45x160 e alta 100 cm".



L'esecuzione del monumento sarà curata dalla ditta Lorusso Pasquale con sede ad Andria su un progetto a firma dell'ingegner Riccardo Ruotolo e dell'architetto Marco Stigliano.



Sempre nella delibera, la gestione commissariale esprime "un sentito ringraziamento all'Associazione per questo significativo gesto di sensibilità e vicinanza che arricchisce la Città di Andria".