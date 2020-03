È ufficiale: scuole chiuse da domani fino al 15 marzo

Arriva l'ufficialità: scuole chiuse da domani fino al 15 marzo.

«Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo», ha detto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina parlando a Palazzo Chigi.

Il premier Conte ha spiegato che, sulla chiusura delle scuole, questa mattina era stato chiesto al comitato tecnico-scientifico un ulteriore approfondimento e «per tale motivo la notizia che è fuoriuscita è stata totalmente improvvida.

In questo momento - precisa il premier - siamo concentrati ad adottare tutte le misure di contenimento diretto del virus o di ritardo della sua diffusione perché il sistema sanitario per quanto efficiente e eccellente rischia di andare in sovraccarico».

Nel DPCM (Decreto della presidenza del consiglio dei Ministri) è specificato altresì che sono sospesi gli eventi e le manifestazioni di qualsiasi natura, pubblica, privata e in particolar modo sportiva, in cui non possa essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.