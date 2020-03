Da venerdì 6 marzo 2020, sarà online il nuovo sito web della Diocesi di Andria completamente ridisegnato sia nella struttura che nell’architettura dei contenuti e sono state introdotte nuove funzionalità. Ciò permette una navigazione più semplice e mobile responsive.

Il restyling del portale www.diocesiandria.org è stato reso possibile grazie al supporto del Servizio Informatico CEI che cura WebDiocesi, progetto federato della CEI per la comunicazione online delle Diocesi.

«Il rinnovato sito della diocesi -ha dichiarato Mons. Luigi Mansi, Vescovo della Diocesi di Andria-, vuole garantire una più facile accessibilità alle notizie e attività formative ed essere una finestra attraverso la quale poter costruire relazioni all’interno della comunità ecclesiale e le varie realtà delle città che compongono la diocesi».

“…si prese cura di lui” è il titolo della Lettera pastorale che sta guidando la nostra comunità ecclesiale diocesana in quest’anno pastorale. Edificare la comunità umana che si prende cura nella pratica dell’accoglienza, della relazione, dell’attenzione e non comunità virtuali e a questo proposito il Vescovo, presentando il sito, in un passaggio ha citato il Messaggio di Papa Francesco per la 48° Giornata delle comunicazioni Sociali: «Se la rete offre maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti, questa è una cosa buona, è un dono di Dio. I media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri. Comunicare bene ci aiuta ad essere più vicini e più uniti».

Un restyling grafico che si è unito a un ripensamento della struttura interna per organizzare i contenuti in maniera organica, ma soprattutto per essere col/legati e uniti per l’edificazione della comunità avendo come pilastro la Parola di Dio.