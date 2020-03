M’illumino di meno: la Cgil Bat venerdì spegnerà le luci delle insegne

La Cgil Bat aderisce a “M’illumino di meno” e partecipa alla 15esima edizione dell’iniziativa promossa nel 2005 dal programma radiofonico Caterpillar di Radio Rai 2. Venerdì 6 marzo le luce delle insegne della sede provinciale del sindacato, in via Guido Rossa ad Andria, saranno spente ed il segretario generale Biagio D’Alberto invita tutte le Camere del lavoro dei dieci comuni della Bat, Inca e Caaf, a fare altrettanto. E naturalmente l’auspicio è che anche tutti i cittadini facciamo lo stesso.

«Vogliamo così anche noi dare un piccolo contributo alle iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile e alla salvaguardia dell’ambiente. Serve che noi tutti maturiamo una nuova consapevolezza all’uso responsabile delle risorse, a partire dall’energia.

Inoltre, l’edizione 2020 della campagna è dedicata ad aumentare gli alberi, le piante e il verde nel Pianeta. E questo è un ulteriore motivo per noi della Cgil alla condivisione dell’iniziativa visto il lavoro che da questo punto di vista sta facendo lo Spi, anche nella Bat, con le numerose giornate di “Piantiamo il futuro” in cui si stanno mettendo a dimora in scuole e luoghi pubblici di aggregazione centinaia di piante in tutto il territorio e si promuovono stili di vita corretti in un patto tra generazioni» conclude il segretario generale.