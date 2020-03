Continua la mattanza di alberi in via Montegrappa

Quando si parla di “verde pubblico”, spesso, si pensa immediatamente alla funzione di abbellimento di una città o di una via dello stesso. Nonostante ciò, ad Andria, per quel che riguarda gli alberi, invece, si concepisce il “verde pubblico” come un problema e non come una risorsa.

Infatti, in tantissime vie della città è facile riscontrare ciò, con alberi abbattuti e mai sostituiti o, addirittura, le aiuole tombate perché rappresentano un problema per le attività commerciali adiacenti.

Il caso più eclatante è quello di via Montegrappa dove sullo spartitraffico sono stati abbattuti quasi tutti gli alberi presenti senza che gli stessi fossero sostituiti da nuove piante.

Ma non è l’unico. C’è via Don Luigi Sturzo, cui si aggiunge via Ferrucci dove con i lavori di riqualificazione sono stati rimossi tutti gli alberi presenti che avrebbero dovuto essere sostituiti con delle aiuole che, a oggi, a distanza di anni dal completamento degli stessi, non sono state ancora realizzate. Questi soltanto alcuni esempi, ma il problema è diffuso in tutta la città.

Eppure, gli alberi e il “verde” in generale non hanno solo funzione decorativa, ma rappresentano un vero e proprio “strumento” per la cura dell’aria che respiriamo sempre più inquinata e che porta numerose persone ad ammalarsi. Solo questo dovrebbe bastare per intraprendere azioni di piantumazione di alberi contro lo smog come strumento di prevenzione di tantissime malattie. È davvero paradossale come si parli spesso di sforamenti dei parametri di inquinamento previsti dalla legge e poi si abbattono alberi per il sol fatto di essere di intralcio a una vetrina, impianto pubblicitario o perché “sollevano” la pavimentazione dei marciapiedi.

Ciò che negli anni è mancata e continua a mancare è la concezione degli alberi come una vera e propria infrastruttura per la salute pubblica su cui investire, anche con modalità di finanziamento che coinvolgano i privati.

C’è bisogno di coraggio per fare questo e, soprattutto, di una ferrea volontà di investire sulle “piccole opere” per ottenere grandi risultati per l’intera comunità. Non basta condividere le motivazioni che hanno portato in piazza migliaia di ragazzi in tutto il mondo, servono azioni per dimostrare loro che sia possibile un futuro migliore.

A proposito, che fine ha fatto l’applicazione che prevede l’obbligo di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato o adottato entro sei mesi dall’iscrizione all'anagrafe del comune?.