Pressing per la realizzazione della Questura di via Indipendenza, arrivano €600.000 dalla Prefettura

Pressing affinché vengano perfezionate le fasi del procedimento che porterà alla realizzazione di lavori per il completamento della questura in via Indipendenza: è questo il motivo alla base di un ulteriore finanziamento concesso dalla prefettura di Barletta Andria Trani, pari a 600.000 euro, acquisiti dal Comune di Andria come emerge dalla deliberazione del commissario straordinario numero 34, datata al 3 marzo 2020.





Nella deliberazione si ricostruisce, ancora una volta, la complessa procedura connessa a questo importante traguardo per la città di Andria: l’ultimo atto, in ordine di tempo, è proprio l’approvazione del quadro economico della perizia di variante numero 2 e la presa d’atto della relazione giustificativa del direttore dei lavori con l’integrazione finanziaria assicurata dalla prefettura della Bat.