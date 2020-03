Trasporto pubblico locale, l'Asa annuncia 16 licenziamenti

Con nota del 3 marzo, l’Asa, ovvero l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale ad Andria, ha comunicato ai sindacati, alla regione e alla provincia che “poiché non sono previste risorse per i servizi minimi aggiuntivi a carico dell’Ente, a decorrere dal 01/07/2020, come espressamente comunicato con lettera del 24/02/2020 da parte del Commissario Straordinario si vede costretta alla procedura di Licenziamento Collettivo” si procederà con il licenziamento di 16 unità.

Non è stato nemmeno possibile “adottare soluzioni alternative per scongiurare la risoluzione dei rapporti di lavoro di cui alla presente comunicazione”.

L’azienda ha concluso che “sempre in considerazione della criticità della situazione descritta, non sono possibili misure di sostegno dirette a fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dei licenziamenti collettivi programmati. Si precisa, altresì, che la scrivente non corrisponde al personale attribuzioni patrimoniali ulteriori diverse da quelle già previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Di quanto sopra viene data comunicazione ai fini e per gli effetti della procedura prevista dall’art.4 della legge 223 del 1991 manifestando, sin d’ora, la più ampia disponibilità ad un corretto e trasparente confronto sindacale, al fine di una compiuta verifica congiunta della situazione tale da consentire l’adozione dei conseguenti provvedimenti”.